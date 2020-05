Revue de presse [Revue de presse] Samedi 16 mai 2020 Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Mai 2020 à 07:10 | Lu 139 fois

Le Quotidien consacre sa couverture à l’épidémie de dengue qui sévit sur l’île en rappelant que le moustique « [il] tue en silence ». Si le pic épidémique semble atteint et que la saison 2020 semble moins grave que l’année dernière, déjà 9 décès sont à déplorer dont 6 directement liés à la dengue. De plus, les efforts pour éradiquer le moustique ne suffisent pas et la présence des trois sérotypes empêche d’atteindre l’immunité collective.

De son côté, le JIR fait sa Une sur « Trois morts étranges dans des pensions marrons ». Le journal revient notamment sur la mort étrange d’un homme de 51 ans d’une pension de Saint-François en 2015. La famille reste persuadée que la négligence de la structure est responsable de cette disparition.

L’homme qui avait tenté de renverser son ex-compagne avec sa voiture mercredi au Tampon a été présenté au juge des libertés et de la détention. Celui-ci a ordonné le maintien en détention du cinquantenaire pour éviter tous risques le temps de l’instruction. Le procès devrait se dérouler aux assises.

Le Quotidien revient également sur le procès d’un homme qui a tenté de tuer son frère à coups de couteau. Les faits remontent à deux ans et le conflit tournait autour d’un terrain. L’homme a été condamné à 4 ans de prison, dont trois avec sursis, interdiction de porter une arme et il devra dédommager la victime à hauteur de 5 000€.

Le JIR revient sur cette histoire de harcèlement à St-Pierre. Un homme, récemment sorti de prison, s’est retrouvé à vivre chez son ex-compagne. Désireux de reprendre une relation, celle-ci ne veut pas. Il a donc commencé à la harceler. Il a été interpellé en possession de cartouche de 9mm, d’une bombe lacrymogène et de deux couteaux. Pour information, le père du suspect avait lui-même poignardé sa femme, l’a rendant tétraplégique. Il écope de 12 mois de prison avec sursis et interdiction de se rapprocher de la victime.

Les 3 millions de masques commandés par la Région ne sont toujours pas arrivés note le Quotidien. Les précieux masques, dont seulement 200 000 sont arrivés, devraient arriver vers la mi-mai. Le Département qui a commandé 1 million de masques attend également d’être livré.

Air Austral va recevoir 120 millions d’euros d’aides. La compagnie aérienne a bénéficié de 86 millions de financements de prêt garanti par l’État et de son actionnaire principal, la Sematra. Air Austral doit recevoir une rallonge de 10 millions de la Région et 20 de la Caisse des Dépôts.

Le Quotidien revient sur un phénomène assez particulier qui se produit au port de la Pointe des Galets. De nombreux plaisanciers européens arrivent, car rejetés de tous les ports de la zone. Ceux-ci ont dérivé en attendant de trouver un lieu pour les accueillir. Leur long voyage les a protégés du Covid-19, mais la crainte a entraîné les refus de pouvoir accoster.





