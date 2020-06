Revue de presse Revue de presse - Samedi 13 juin 2020

Par Zinfos974 - Publié le Samedi 13 Juin 2020 à 07:05 | Lu 393 fois

Le Quotidien consacre sa Une à l’économie avec la question aérienne et surtout celle de Air Austral. « Licencier serait prématuré », titre le journal en citant Marie-Joseph Malé, qui a accordé une longue interview au journal. Le PDG d’Air Austral se veut rassurant auprès des clients et des salariés de la compagnie. Selon lui, les mesures engagées ne pénaliseront ni l’emploi ni l’activité.

De son côté, le JIR poursuit dans son dossier de plusieurs semaines sur la situation de l’accompagnement des personnes âgées sur l’île. Le journal rappelle que « les places sont chères » en EHPAD. Les prix ont explosé avec la pénurie de places. Certaines peuvent demander jusqu’à 3 200€ par mois, soit 38 400 euros à l’année.

Faits-divers



Toujours dans leurs tuyaux, le JIR revient sur la découverte des pompiers du SDIS de trois nouvelles « pensions marrons » dans l’Est. Depuis la révélation de la pension Naze, les hommes du SDIS continuent leurs visites de structures marron. Trois sites ont obtenu un avis défavorable pour la sécurité des résidents.

Le Quotidien revient sur le jugement en appel de deux médecins condamnés en première instance pour trafic d’Artane. Les deux prévenus étaient suspectés d’avoir prescrit de l’Artane à des toxicomanes. Ils écopent de la même peine que lors du premier procès, à savoir un an de prison avec sursis.

Deux suspects ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire dans l’affaire de dopage dans le milieu du culturisme. Ils sont poursuivis pour importation et trafic de produits dopants, rappelle le Quotidien.