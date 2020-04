Revue de presse [Revue de presse] Samedi 11 avril 2020



Le JIR consacre sa première page à l’arrivée du Mistral à La Réunion. Le porte-hélicoptères de la mission Jeanne d’Arc a débarqué sur nos côtes hier. Le navire militaire doit assurer un pont sanitaire et logistique entre La Réunion et Mayotte. Lundi, le Mistral reprendra la direction de l’île aux parfums avec à son bord 300 tonnes de fret.

De son côté, le Quotidien fait sa Une sur les parents qui doivent assurer les cours pour leurs enfants. Beaucoup éprouvent de la difficulté face à la quantité de travail demandé. C’est toute une organisation que les parents doivent adopter. Certains découvrent la difficulté de la pédagogie et réalisent la difficile tâche des enseignants. D’autres réalisent peut-être enfin que leur « trésor » n’est pas le petit génie dont les enseignants brident le talent à longueur d’année.



Faits-divers



Comme le relate le Quotidien, c’est principalement les dossiers de violences conjugales qui étaient convoqués en comparution immédiate au tribunal de Saint-Pierre. Un condamné violent a même tenté de s’enfuir à l’annonce du verdict.

C’est encore une affaire de violences conjugales qui s’est produite cette semaine à Saint-André. Sébastien M., voyant du pain et des légumes dans la cuisine à son retour de beuverie, s’est imaginé le pire venant de sa compagne. Il lui a donc brûlé les cheveux « pour rigoler ». Précisons que la victime se remettait d’une chimiothérapie pour un cancer de l’utérus. Le quadragénaire prend six mois de prison, plus la révocation de 2 sursis. Bilan : 18 mois de prison.

À Bras-Panon, un homme a été condamné pour avoir tabassé son voisin du dessous, pourtant handicapé. La cause de sa colère : un évier qui fuit. Il écope de 12 mois de prison, dont 4 avec sursis.



Société



Le JIR revient sur l’augmentation du prix du fret qui pourrait menacer bon nombre de petits commerçants. Ceux-ci doivent absorber une augmentation de 6€ le kilo. Si certains arrivent à profiter de la situation, d’autres estiment une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 70%.

Les 2 journaux s’intéressent également aux petits artisans. Selon la Chambre des métiers et d’artisanat, le secteur a déjà perdu entre 60 et 65 millions d’euros. Bernard Picardo, le président de la CMA, appelle donc les pouvoirs publics à assouplir les critères pour l’accès aux aides.

Enfin, les deux quotidiens réunionnais reviennent sur l’atelier de couture de masques au CHU. Ouvert cette semaine, des retraités du milieu hospitalier et personnel soignant s’y relaient afin de confectionner plusieurs centaines de masques par jour. Nicolas Payet Lu 188 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 10 avril [REVUE DE PRESSE] Jeudi 9 avril