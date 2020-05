Revue de presse [Revue de presse] Mercredi 6 mai 2020 Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 07:00 | Lu 536 fois

Le préfet va préciser demain le plan de déconfinement sur le département. Si à court terme, les vols sont encore limités aux motifs impérieux et quatorzaine, "la piste d’un passeport sanitaire" est envisagée pour la reprise du trafic aérien, souligne le JIR à sa Une. Des tests virologiques seraient ainsi obligatoires avant et après le voyage.



Le Quotidien s’intéresse à la probable réouverture des plages au déconfinement le 11 mai. "Les plages bientôt libérées", titre le journal. Le préfet devrait annoncer un accès limité aux usages sportifs et récréatifs.

Société



La réunion entre les maires et le préfet n’a pas rassuré. La liste des communes qui n’ouvriront pas les écoles le 18 mai mai s’allonge. "L’ARS refuse un dépistage massif", est l’un des points de crispation, note le JIR. En cas d’ouverture, la responsabilité des élus est engagée a fait valoir Stéphane Fouassin, maire de Salazie et président de l’Association des maires dans le Quotidien.



Le JIR est allé à la rencontre des marins coincés à La Réunion avec le confinement et la fermeture des frontières. "Il faut donc prolonger les contrats, et certains vont passer un an ou plus loin de chez eux".



Guillaume Hoarau profite du confinement pour s’adonner à sa passion. Le week-end dernier, le footballeur a sorti son premier single "Paname". Son interview est à retrouver en double page dans le Quotidien.

Faits divers



Quatre individus ont, hier, été arrêtés soupçonnés d’une série de cambriolage à Ste-Marie et St-Denis, indique le JIR. Agés de 17 à 24 ans, ils se seraient notamment attaqués à des magasins de la zone industrielle du Chaudron.



Un homme a été frappé et dépouillé de son argent devant un gabier de St-Louis hier matin. Ses quatre agresseurs ont pris la fuite. Une enquête est en cours.