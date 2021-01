Revue de presse Revue de presse - Mercredi 27 janvier

"Une vaccination au compte-goutte", titre le JIR ce mercredi. "Le public 'à risque' est très nombreux à La Réunion mais les quantités de doses pourraient être réduites : l'entrée dans la phase '3' de la campagne de vaccination relève du casse-tête."



"Les secrets des morts et des vivants", affiche le Quotidien, qui souligne que les séries télé donnent de la médecine légale une image décalée de la réalité. "Le Pr Jean-Marie Bethézène, chef de service de la médecine légale à La Réunion, rappelle que le légiste n'a pas affaire qu'aux morts, 80% des patients sont vivants", peut-on lire en première page. Par N.P - Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 à 06:40 | Lu 411 fois

Faits-divers

Jean-Marie Virapoullé, homme politique mais aussi médecin, a été violemment agressé hier après-midi à son cabinet suite à une consultation avec un patient aux troubles psychiatriques. Souffrant d'hématomes et le bras cassé, il a été hospitalisé. Une plainte a été déposée.



Un piéton a été percuté par une voiture hier en début d'après-midi. Celui-ci tentait de traverser la quatre-voies du Tampon quand il a été renversé. Il a été blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé.



Economie

Ibrahim Patel, président de la CCIR, a présenté ses vœux ce mardi. Pour le président de la CCIR, cette année 2021 est placée sous le signe de l'incertitude et du danger. Dans ce contexte difficile, la chambre consulaire plaide pour le maintien des aides d'Etat aux entreprises.

Société

La grève se poursuit au Port Est. Le protocole d'accord proposé par la direction de la SERMAT (service commun de maintenance des matériels des entreprises de manutention SAMR, SOMACOM et SGM) a été refusé par les grévistes, qui réclament des formations et des discussions. De leur côté, les entreprises de manutention ont indiqué qu'elles ne pouvaient "que constater l’impossibilité présente de discuter sérieusement" et demandé la tenue d'une conciliation à la Dieccte pour tenter de trouver une issue à cette crise, qui a pour conséquence de bloquer des centaines de conteneurs.



Plusieurs syndicats de l'Education nationale étaient réunis hier devant le rectorat pour s'opposer à la dégradation des conditions de travail et à la suppression de 70 postes dans le 2nd degré. Ils appellent de nouveau à la mobilisation ce vendredi, jour du comité technique académique qu'ils boycotteront.



Une cinquantaine de sages-femmes ont également manifesté hier devant le CHU Sud à l’occasion d’une journée de mobilisation nationale. Les revendications : plus de reconnaissance et le maintien des effectifs.