Revue de presse Revue de presse - Mercredi 20 janvier

"Les familles décimées par le Covid", titre le Journal de l'Ile à propos des Comores. "La situation est dramatique à Mohéli confrontée au variant sud-africain. Une infirmière, qui a perdu de nombreux proches, témoigne."



"Un cari hélico presto", affiche le Quotidien. "Depuis l'adoption de la loi Montagne, les compagnies d'hélicoptère n'ont plus le droit de déposer des touristes à Mafate. Mais rien n'empêche par contre d'aller les chercher, après leur pause déjeuner".



Par N.P - Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 à 06:59 | Lu 322 fois

Faits-divers

Un homme handicapé a été sauvagement agressé par des jeunes à la cité Fayard (Saint-André). La victime, déjà amputée des jambes et d'un bras, a été attaquée avec un tournevis. Son œil a été blessé de manière irréversible. Deux individus ont été interpellés.



L'homme identifié comme l'auteur d'un coup de fusil samedi dernier à Sainte-Clotilde a été mis en examen pour violences aggravées et préméditation. Il a été placé en détention. Son "rival" avait été transporté à l'hôpital dans un état préoccupant. Ses jours ne sont plus en danger. Un homme handicapé a été sauvagement agressé par des jeunes à la cité Fayard (Saint-André). La victime, déjà amputée des jambes et d'un bras, a été attaquée avec un tournevis. Son œil a été blessé de manière irréversible. Deux individus ont été interpellés.L'homme identifié comme l'auteur d'un coup de fusil samedi dernier à Sainte-Clotilde a été mis en examen pour violences aggravées et préméditation. Il a été placé en détention. Son "rival" avait été transporté à l'hôpital dans un état préoccupant. Ses jours ne sont plus en danger.



Société

"Un protocole sanitaire renforcé pour la rentrée", lit-on dans le JIR. "Septaine recommandée au retour des vacances, protocole sanitaire renforcé dans les cantines, interdiction de donner des cours d’EPS dans les lieux fermés... Les personnels de l'Éducation nationale préparent la rentrée scolaire." Un homme de 47 ans a fait un malaise au volant de son véhicule, sur le parking du Cap Sacré Cœur, au Port. La voiture s'est encastrée dans un poteau après une marche arrière. La victime n'a pas survécu à ses blessures."Un protocole sanitaire renforcé pour la rentrée", lit-on dans le JIR. "Septaine recommandée au retour des vacances, protocole sanitaire renforcé dans les cantines, interdiction de donner des cours d’EPS dans les lieux fermés... Les personnels de l'Éducation nationale préparent la rentrée scolaire."



Politique

Les opposants municipaux du Port ont fustigé la gestion communale d'Olivier Hoarau lors du conseil municipal de ce mardi, suite à la présentation du rapport de la chambre régionale des comptes

Economie

Après deux années d'une sécheresse exceptionnelle, la FDSEA et les JA réclament l'état de catastrophe naturelle. Les représentants de plusieurs professions de santé se sont fait vacciner, hier, au centre de vaccination du CHOR. Ceux-ci font partie des premiers professionnels de plus de 50 ans et officiant dans des établissements de santé à avoir accès au vaccin. Seuls 139 professionnels de santé de l'établissement hospitalier ont fait la démarche de s'inscrire, soit moins de 25 % de la population concernée.Les opposants municipaux du Port ont fustigé la gestion communale d'Olivier Hoarau lors du conseil municipal de ce mardi, suite à la présentation du rapport de la chambre régionale des comptesAprès deux années d'une sécheresse exceptionnelle, la FDSEA et les JA réclament l'état de catastrophe naturelle.