Revue de presse [Revue de presse] Mercredi 19 septembre

C'est le Piton de la Fournaise qui fait la une du Quotidien aujourd'hui. L'éruption qui a débuté dans la nuit de vendredi à samedi pourrait encore durer. Selon l'observatoire volcanologique, aucun signe d'essouflement n'est pour l'instant observable, le trémor est stable depuis dimanche, et le magma continue de pousser sous le volcan.



"La folie des grandeurs" titre aujourd'hui le JIR, qui fait le point sur le projet de Parc du Volcan voulu par André Thien-Ah-Koon. Comme le montrent les premiers plans du chantier, le lotissement Les Topazes se trouve en plein milieu du futur parc. Entre le centre équestre, la tyrolienne, la scène principale et la luge sur rails, les habitants craignent de voir s'envoler la tranquillité qui les a attirés dans le quartier en premier lieu.

Faits Divers



C'est sous les yeux de sa mère qu'un Dyonisien de 19 ans a été kidnappé hier par plusieurs jeunes à La Trinité, selon nos confrères du JIR. La victime est jetée de force dans le coffre d'une voiture qui s'empresse de prendre la fuite. Les hommes de la brigade anti-criminalité retrouvent finalement l'adolescent, recroquevillé dans une épave de voiture du côté de Château-Morange. Terrorisé, il explique aux forces de l'ordre que ses ravisseurs ont menacé de mettre le feu à l'épave avec lui à l'intérieur. Trois personnes ont depuis été interpellées, selon les premiers éléments il s'agirait d'un règlement de comptes.



Un homme a été placé en garde à vue hier suite au décès suspect de sa compagne en avril dernier à Saint-Paul. La femme d'une quarantaine d'année avait été retrouvée gravement brulée dans son appartement. Aucun élément suspect ne fait surface au début de l'enquête: c'est le compagnon qui a prévenu les secours, il ne présente aucun antécédant et le couple ne semblait pas avoir de problèmes. Pour autant la thèse d'un accident domestique ne satisfait pas le parquet, qui poursuit les investigations. Aujourd'hui soupçonné de violences ayant entrainé la mort, l'homme nie les faits, comme l'explique la presse écrite.

Société



Les prix affichent une légère baisse à La Réunion au mois d'août, selon l'Insee. Les tarifs des billets d'avion et du fret contribuent fortement à cette baisse de 0.4% selon la presse écrite. Pour autant l'inflation annuelle atteint le record de 2011, soit une augmentation de 2.5% sur un an.



Souvent considéré comme le "parent pauvre" de la santé publique, le secteur de la santé mentale à La Réunion serait en souffrance, et le nouveau plan santé proposé hier par Emmanuel Macron n'arrangerait rien, comme l'indique Le Quotidien. Notre île manquerait cruellement de psychiatres mais également de places en hôpital, avec de nouvelles réductions du nombre de lit cette année, alors que le département affiche déjà une sous-dotation de 30% par rapport à la moyenne métropolitaine. Charlotte Molina Lu 175 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 18 septembre [REVUE DE PRESSE] Lundi 17 Septembre