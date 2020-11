Revue de presse Revue de presse - Mercredi 18 novembre

"L'ARS s'est planté sur les chiffres", titre le Journal de l'Ile ce lundi, alors que Saint-André échappe au couvre-feu. "Le taux d'incidence du Covid-19 sur la commune a finalement été revu à la baisse et repasse sous le seuil d'alerte.".



"4x4 et SUV surtaxés !", affiche de son côté le Quotidien. "À partir de 2022, les véhicules neufs de plus de 1800 kilos seront soumis à un nouveau malus. Une taxe de trop pour les concessionnaires, même si ce futur dispositif peut être une aubaine pour les ventes de véhicules électriques." Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 à 06:43 | Lu 587 fois

Faits-divers

Le tribunal correctionnel s'est prononcé sur les cinq activistes des Zazalés, proches du mouvement des "gilets jaunes", accusés notamment d’outrages et de dégradation. Entre relaxe et sursis, le tribunal s’est montré plus clément que les réquisitions du procureur.



Des lycéens âgés de 15 ans, scolarisés à Bras-Panon, ont été arrêtés pour apologie du terrorisme et placés en garde à vue.

Société

Les autorités ont haussé le ton quant au respect des règles sanitaires dans les établissements recevant du public. Sept fermetures administratives ont été prononcées entre le 13 au 15 novembre. Par ailleurs, 770 personnes ont été contrôlées sur la voie publique, et 171 contraventions ont été dressées pour "non-port" du masque.





"Retraites : les gendarmes réunionnais 'victimes de discrimination'", lit-on dans le JIR. C'est la Défenseure des droits, Claire Hénon, qui établit que des sous-officiers réunionnais de la gendarmerie ont été "victimes de discrimination" lors du calcul de leur retraite. Une décision qui pourrait déboucher sur une affaire pénale.

Economie

L'Etat va débloquer 1,5 millions d'euros pour garantir l'exportation de fruits péi vers la métropole. Une aide destinée à compenser la baisse de vols commerciaux, laquelle génère des surcoûts.





La sécheresse a fait chuter la récolte de cannes. La chambre d'agriculture a déjà indiqué qu'elle allait demander la reconnaissance de l'état de calamité agricole pour La Réunion.





