Revue de presse Revue de presse - Mercredi 16 septembre

"Une pénurie organisée", titre le Journal de l'Ile à propos des médicaments contre le cancer. "À La Réunion, les molécules les moins chères sont parfois en rupture de stock. Cela profite aux traitements beaucoup plus onéreux".



"Vers un terrain d'entente", affiche le Quotidien. "En attendant le retour éventuel des championnats, les présidents des ligues sportives ont rencontré le préfet et l'ARS pour esquisser les conditions de la reprise et des entraînements dans les sports collectifs et de la compétition dans les sports individuels.

Faits-divers

L'enseignante qui avait donné des crêpes au petit Jahden, allergique au lactose, a été condamnée hier par le tribunal de Villefranche-sur-Saône à 12 mois de prison avec sursis. Pour rappel, le petit Portois de 6 ans, qui habitait en métropole, a perdu la vie il y a près de deux ans et demi après avoir mangé des crêpes lors du carnaval de son école. Pendant l'audience, la maîtresse a fait part de ses remords.



Un militaire du PGHM de La Réunion a perdu la vie en Haute-Savoie dans un accident de parapente. Il était âgé de 50 ans.



Economie

Conséquence de la crise Covid, le trafic aérien s'effondre. Le nombre de passagers accueillis à l'aéroport a chuté de 65% pour la période juillet-août. Sur huit mois, la baisse s'établit à 54,5%. Gérald Maillot a été entendu comme suspect dans le cadre de l'enquête sur les déboires de la Cité des Dirigeants, rapporte le Quotidien. Michel Fontaine a également été auditionné, comme témoin.



Société

Le redémarrage des travaux de la NRL, annoncé pour hier, devrait avoir lieu aujourd'hui, selon le groupement, indique le Quotidien. Une phase de démontage des protections de la digue devant avoir lieu, les transporteurs ne reprendront pas avant un mois.



"Covid 19 : le préfet mobilise les polices municipales", titre le JIR. Le représentant de l'Etat a incité les élus locaux à mobiliser davantage les polices municipales pour qu'elles intensifient les contrôles et la répression des manquements aux règlements en vigueur.

La reprise des croisières maritimes n'est pas prévue avant 2021, apprend-on dans le Journal de l'Ile. Un coup dur pour les acteurs du secteur.