Revue de presse [Revue de presse] Mardi 5 mai 2020

Le 18 mai prochain, les écoles devront rouvrir mais d'ici là, au fil des jours, les maires devant mettre en place le protocole sanitaire s'y opposent. Une réunion est prévue ce mardi en préfecture. "Les maires prêts au bras de fer", à la Une du JIR.



Le Quotidien affiche à sa Une la crainte des centres d’auto-école. Après le mouvement des Gilets jaunes, ils s’inquiètent de l’impact de la crise sanitaire. "Voie sans issue?", titre le journal.

Société



Le Quotidien et le JIR font le point sur la disponibilité des masques à une semaine du déconfinement. Alors que la vente officielle en pharmacies et grandes surfaces est autorisée depuis hier, ces dernières alertent: "Nous ne sommes pas prêts". "Aucun stock n'est pour l'instant disponible à La Réunion".



Faits divers



Le père et le fils ont, hier, été présentés devant la justice. Le premier a été mis en examen pour tentative de meurtre, le deuxième pour violences avec arme. Les faits se sont produits samedi dans le quartier de la Ligne des Bambous. Le septuagénaire a tiré et blessé sa belle-sœur et sa nièce.



La piste d’une mort naturelle est privilégiée après la découverte macabre vendredi au Moufia. Selon les premiers éléments, l’homme de 34 ans serait mort d’une hémorragie cérébrale. Pour autant, "l’autopsie ne lève pas l’énigme", note le JIR. Aurélie Hoarau Lu 338 fois