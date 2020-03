Revue de presse [Revue de presse] Mardi 31 Mars 2020

"Les masques n’arrivent pas", à La Une du JIR. La France a pourtant reçu des millions de masques venant de Chine. La Réunion patiente. En attendant, les praticiens sur le terrain sont "dans le plus grand dénuement", risquant la contamination.



Le Quotidien titre en Une sur le dépistage massif. "On n’a pas les moyens", a répondu la ministre des Outre-mer hier aux parlementaires réunionnais lors d’une audio-conférence. Pour pouvoir faire face à l’épidémie, il faudrait passer de 600 à 3 000 tests par jour, estiment les médecins.

Société



Le JIR annonce une solution "à portée de main" de "cerveaux réunionnais" pour dépister un plus grand nombre de personnes. Le kit Covi-Run utilise des réactifs "largement disponibles sur le marché et facilement accessibles", a expliqué le professeur Philippe Gasque.



Le nombre de cas de coronavirus dans l’île continuent d’augmenter. Hier, le premier cas autochtone a été enregistré. Il s’agit d’un homme de 47 ans qui fréquentait un centre de réinsertion sociale, indiquent vos deux journaux.



Kathia Cadinouche, médecin généraliste et régulatrice du SAMU, l'affirme dans les colonnes du JIR le virus circule. "Sur le terrain, on voit bien qu'il se passe des choses. Tout le sud de l'île flambe ! Et on ne sait pas très bien ce qui flambe. Tout simplement parce qu'on ne teste pas assez."

Economie



L’économie réunionnaise accuse déjà 76 millions d’euros de perte de chiffres d’affaires liée à l’épidémie de coronavirus. Selon la CCIR, 10 % des entreprises risquent de déposer le bilan. Une cellule de crise a été mise en place depuis le 17 mars dernier.

