[Revue de presse] Mardi 25 février 2020

Le quotidien fait sa Une avec une sur le cannabis thérapeutique. Dès septembre de cette année, l’île va se lancer dans l’expérience. Les acteurs sont sur les starting-blocks afin de rendre viable cette filière qui intéresse de nombreux agriculteurs. De son côté, le JIR consacre sa première page à la présence de mercure dans nos poissons. UFC-Que Choisir veut mettre en garde contre la présence de ce métal qui peut être dangereux pour les consommateurs. L’association veut plus de contrôles sur l’île où les espèces à risques sont très consommées.

Le JIR s’arrête sur longuement sur la grève des avocats. Depuis le début du mouvement social à La Réunion, c’est pas moins de 2424 dossiers qui ont été renvoyés ces dernières semaines. Le journal revient également sur le procès d’un professeur d’anglais st-leusien qui a agressé un collègue de son ex-femme en le prenant pour son amant. De son côté, le Quotidien fait l’éloge de ce petit garçon de 11 ans qui a eu le courage de s’interposer pour sauver sa mère des griffes d’un conjoint violent. Les deux journaux reviennent également sur la plainte adressée à Bruno Domen, le maire de St-Leu, accusé par un courrier de détournement de fonds public, recel de détournement de fonds public et abus de confiance.

Le Quotidien consacre son dossier du jour sur la prescription trentenaire. On y apprend comment un notaire dionysien a savamment orchestré cette procédure en faveur d'une dame qui a ainsi obtenu 100 000 m2 de terrain entre 2011 et 2013. Le Quotidien tente d'éclaircir les zones d'ombres de cette procédure judiciaire particulière à La Réunion. Le JIR s'intéresse à la guerre des chefs à la CFDT. Depuis plusieurs années, Joël Dalleau, président du syndicat commerce et service, et Jean-Pierre Rivière, qui représente l'UIR-CFDT, s'affronte dans les tribunaux. La Cour de cassation a récemment donné raison à Joël Dalleau dans cette guerre intestine.







