Revue de presse Revue de presse - Mardi 2 février 2020

« Pancréas artificiel: une révolution pour les diabétiques » titre le JIR dans son édition. Le journal consacre une double page à cette avancée technologique désormais disponible au CHU. 5 patients expérimentent ce boîtier qui remplace l’organe défaillant. Si la technologie existait déjà, c’est désormais une application reliée à un smartphone qui gère automatiquement les doses d’insuline pour l’organe malade.

« La réouverture attendra » pour le parc du Colosse peut-on lire en Une du Quotidien. Le parc de Saint-André n’ouvrira pas ses grilles avant peut-être le mois d’avril. Les bassins de baignade sont actuellement en cours. La mairie cherche actuellement la structure qui sera en charge de la gestion et du développement de ce nouveau site. Si une société s’est déjà proposée, la municipalité préfère temporiser et continuer les négociations. Par GD - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 06:46 | Lu 478 fois

Faits-divers



La presse régionale revient sur l’agression au couteau d’une femme à la Rivière Saint-Louis. Selon les premiers éléments, la sexagénaire a été poignardée à son domicile par un homme avec qui elle entretenait une relation amoureuse. Grièvement blessée, elle a été transportée à l’hôpital. Son agresseur présumé, qui n’habite pas loin, est toujours recherché.

Les journaux reviennent également sur le procès intenté à Air France par des passagers. Le 12 avril 2018, le vol depuis Paris pour La Réunion s’est transformé en cauchemar. Après une première annulation qui les a forcés à patienter une nuit, ils apprennent le lendemain que le vol est de nouveau reporté au surlendemain. Des passagers se sont donc rassemblés pour demander réparation et un total de 100 000€ est demandé en tant que préjudice moral. La décision sera rendue le 19 avril prochain.

La presse revient sur l’audition du fils de Joé Bédier concernant la bagarre au Mercure Créolia. Benjamin Bédier était convoqué en audition libre en tant que mise en cause pour sa participation à la rixe. Le procureur a à présent l’affaire en main et devrait rendre ses conclusions prochainement.

Société



Le Tampon a inauguré son centre de vaccination. Le huitième de l’île. Celui-ci se situe au 14e km. Pour l’inauguration, le maire André Thien-Ah-Koon est venu en personne se faire vacciner. Le centre pourra vacciner 80 personnes par jour explique le Quotidien.

Les journaux s’intéressent également à l’ouverture d’une école de Management. L’établissement, en partenariat avec l’École de management de Normandie, la CCIR et la Région, ouvrira ses portes en septembre. La prise en charge sera financée par la collectivité. Une trentaine d’étudiants inaugureront cette première rentrée.

La presse relate également la grève à la Kaz Oté, l’association de lutte contre les addictologies. Le personnel dénonce la « financiarisation » de la structure. Il regrette la non-reconduction d’une salariée du service prévention qui est dans le viseur de la direction, car non rentable, indique le JIR.