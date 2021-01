Revue de presse Revue de presse - Mardi 19 janvier

"D'abord les vacances, la septaine attendra... ", affiche le Quotidien ce mardi, alors que face à la menace des nouveaux variants du Covid, le préfet a instauré une "septaine de précaution". "Mais à leur descente d'avion, hier à Roland-Garros, la plupart des voyageurs découvraient la mesure... d'une oreille distraite. Pressés de profiter de leur destination vacances choisie justement pour son côté "safe". Loin de la morosité, métropolitaine", indique le journal.



"Les rassemblements sauvages se multiplient", titre de son côté le JIR ce mardi. "Des fêtes illégales ont lieu partout sur l'île. Un des organisateurs de la rave party de l'Etang-Salé de ce week-end a été placé en garde à vue." Par N.P - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 07:00 | Lu 898 fois

Faits-divers

Nouvel épisode dans l'affaire Bédier vs Les Anges. Alors que le comportement du maire de Saint-André a été mis en cause, son avocat a donné une conférence de presse ce lundi afin de répondre à ce qu'il qualifie de "contrevérités".



Santé

Un second cas positif au variant sud-africain (501Y.V2) a été confirmé hier. Il s'agit d'une femme arrivée de Mayotte le 15 janvier dernier.



Société

Dans le cadre du service national universel, deux jeunes viennent d'être affectés au centre régional d'information jeunesse de Saint-Denis, où ils effectueront deux semaines de missions d'intérêt général, rapporte le Quotidien. Le préfecture considère que le service national universel concernera a terme toute une classe d'âge, soit 14.000 Réunionnais âgés de 15 à 17 ans.

"Notre "letchi orbital" visible dans l'espace", titre le JIR. "Cette semaine, les conditions sont idéales pour voir, à l'œil nu, le module qui transporte, depuis treize ans, notre fruit pays. Une opération symbolique mais aussi très sérieuse."

Economie

