Revue de presse Revue de presse - Mardi 15 septembre

"Sous terre ou sur le mer", titre ce mardi le Journal de l'Ile à propos de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis. "Cinq options sont étudiées pour libérer le Barachois à l'horizon 2030", est-il précisé. La consultation du public commence aujourd'hui, et se tiendra jusqu'au 31 décembre.



"À l'agonie", affiche de son côté le Quotidien, qui consacre sa Une aux difficultés du monde du spectacle et de l'événementiel. "À l'arrêt total depuis la crise Covid, 200 entreprises sont menacées de disparition dans les six mois. Elles appellent à l'aide les pouvoirs publics". Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 06:57 | Lu 634 fois

Faits-divers

Arnaud Cottereau, ex-directeur de la société GBO Holding, a été placé en garde à vue à la caserne Vérines dans le cadre de l'enquête portant sur une série de malversations à la Cité des dirigeants, entre 2017 et 2019, lit-on dans le JIR. Le bras droit de Christophe Di Donato est soupçonné d'avoir mis en place un système pour siphonner la trésorerie, alimentée par la Cinor et la Civis.



Un Réunionnais de 32 ans est décédé dans un accident de la circulation près de Belfort, rapporte le Quotidien. Le drame s'est produit vers 4 heures du matin sur une route nationale, dans la nuit de vendredi à samedi.



Santé

67 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés ce lundi par l'ARS et la préfecture. On compte 112 cas autochtones de plus. 69 personnes sont hospitalisées au CHU (dont 11 evasan). Selon le Rectorat, 33 élèves avaient été dépistés positifs entre samedi et hier (16 dans des écoles, 7 dans des collèges et 10 dans des lycées).

Société

Revenu il y a dix jours d'une mission de près de deux mois dans l'océan Indien, le patrouilleur Osiris 2 n'a constaté la présence d'aucun navire de pêche illégale.

Politique

Karine Lebon, candidate PLR à la législative partielle de la 2ème circonscription, a présenté ce lundi son programme. Un programme résolument social centré sur la dignité et l'épanouissement humains.



La Région lance l'appel d'offres pour le Run Rail, ce tramway qui doit traverser le chef-lieu. "Sans se soucier des réticences dionysiennes", note le Quotidien.