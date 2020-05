Revue de presse [Revue de presse] Lundi 4 mai 2020

"Zéro mort, vraiment?" Le JIR s’interroge. Aucun décès lié au Covid-19 n’a été enregistré depuis le début de la crise sanitaire à La Réunion. Une exception qui s’explique par la méthode de calcul notamment. "La Réunion risque fort de voir son bilan s'alourdir d'un coup quand les chiffres des décès à domicile seront connus au mois de juin", écrit le journal.



"Le grand flou" s’affiche à la Une du Quotidien. Avec la prolongation de l’état d’urgence et les règles de quarantaine durcies, les étudiants réunionnais de métropole s’interrogent sur leur retour pour les vacances.

Société



Le Quotidien s’est intéressé aux 28 SDF hébergés temporairement dans deux hotels de St-Pierre. A l’abri durant le confinement, "le retour à la rue se profile", écrit le journal.



Politique



Le candidat aux municipales Cyrille Hamilcaro a été engagé à la mairie de St-Paul comme directeur de cabinet de Joseph Sinimalé pour 8 000 euros par mois, a hier révélé Emmanuel Seraphin, élu de l’opposition. Cyrille Hamilcaro joint par le JIR se défend "je ne suis ni directeur de cabinet, ni ne touche 8000 euros brut ou net par mois."

Faits divers



Le trentenaire soupçonné d’avoir poignardé Sully Dalia vendredi soir dans le quartier de Grand Fond à Piton St-Leu a, hier, été mis en examen et écroué pour meurtre. Le suspect a déjà été condamné pour des faits de violences aggravées.



Un père et son fils sont placés en garde à vue depuis samedi pour des violences avec armes survenues dans le quartier de la Ligne des Bambous. Le père, septuagénaire, est accusé d’avoir tiré sur sa belle-soeur et sa nièce avec un petit calibre. Les deux femmes ont été blessées. Le fils aurait lui jeté des galets, note le Quotidien. Ils devrait être présentés ce lundi devant la justice.



Un contrôle a dégénéré hier à Bois de Nèfles St-Paul. Un piéton ivre de 40 ans a agressé des gendarmes. L'un d'entre-eux a été légèrement blessé au visage, indique le JIR. Le mis en cause a été placé en garde à vue.