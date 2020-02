Revue de presse [Revue de presse] Lundi 24 février 2020





De son côté, JIR fait sa Une sur la détresse d'une habitante de St-Leu. Celle-ci s'est fait voler son chien et propose une forte récompense à qui lui ramènera son animal de compagnie. La St-leusienne suspecte des braconniers chasseurs de tangues d'être à l'origine de ce vol. Dans son édition du jour, le Quotidien dresse le bilan d'un samedi soir avec la brigade anticriminalité. Heure par heure, vous découvrirez le travail de cette section particulière de la Police Nationale au coeur de la vie nocturne st-pierroise.



Faits-Divers



Les 2 journaux reviennent sur l’importante opération de lutte contre l’insécurité routière menée au Tampon dans la nuit de samedi à dimanche. 33 conducteurs ont été contrôlés positifs à l’alcoolémie, soit un conducteur sur deux.



Le skate parc de la Trinité a été victime de dégradations dans la nuit de samedi à dimanche. Le snack "cheese and skate" ainsi que de nombreuses poubelles ont été incendiés.



À St-Denis, un homme ayant hébergé un SDF a eu une bien mauvaise surprise. L’alcool aidant, le sans-abri à complètement disjoncté en pleine nuit avant d’agresser son hôte et de détruire son mobilier.

Économie



Le dossier de la vente de Vindémia revient sur le devant de la scène. Amaury de Lavigne (directeur des Carrefour) et Michel Lapeyre (directeur Océan Indien de GBH) ont accordé un long entretien aux deux journaux. Les deux hommes accusent le consortium composé de Leclerc, Leader Price et U de se comporter comme un cartel. Ils affirment avoir été les seuls à proposer une solution viable qui permettait de sauvegarder l'emploi des salariés. L'annonce de l'Autorité de la concurrence devrait se faire entre mars et avril.







