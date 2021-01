Revue de presse Revue de presse - Lundi 18 janvier

"Canne. Le glyphosate va rester dans les champs", affiche en Une le JIR ce lundi. "Sans solution alternative, les agriculteurs ont obtenu de l'État de continuer à utiliser cet herbicide considéré comme dangereux pour la santé."



"Les contrôleurs du ciel", titre de son côté le Quotidien. Alors que le variant du Covid-19 est déjà présent à Mayotte, mais aussi à La Réunion suite à l'évacuation sanitaire d'un malade comorien, l'île renforce les contrôles. "Reportage à l'aéroport Roland-Garros, où les passagers sont sous surveillance : septaine pour ceux qui arrivent aujourd'hui, test pour ceux qui partent", annonce le journal. Par M.A - Publié le Lundi 18 Janvier 2021 à 06:07 | Lu 383 fois

Faits-divers

Un homme a été blessé au fusil lors d'un règlement de comptes à Sainte-Clotilde, rapporte le Quotidien. Ses jours ne sont plus en danger. L'homme suspecté d'être à l'origine du coup de fusil a été placé en garde à vue.



Santé

Un patient du CHU est contaminé par le variant sud-africain. Il s'agit d'un malade venu des Comores dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Les prélèvements de 35 patients covid+ en provenance de Mayotte vont être séquencés afin de déterminés s'ils sont ou non porteurs du variant.

Société

Economie

"Le BTP va entrer dans le dur", titre le Quotidien alors que le travail reprend aujourd'hui dans le bâtiment et les travaux publics. "La baisse de 30% des consultations lancées en 2020 fait redouter au secteur une année 2021 bien plus compliquée avec des suppressions d'emplois à la clé."



"Le BTP va entrer dans le dur", titre le Quotidien alors que le travail reprend aujourd'hui dans le bâtiment et les travaux publics. "La baisse de 30% des consultations lancées en 2020 fait redouter au secteur une année 2021 bien plus compliquée avec des suppressions d'emplois à la clé."

"Ils ont créé leur entreprise en plein Covid", lit-on dans le JIR, qui propose une "rencontre avec cinq entrepreneurs qui n'ont pas eu froid aux yeux".