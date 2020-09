Revue de presse Revue de presse - Lundi 14 septembre

"La galère de Jethro", titre ce lundi le Journal de l'Ile à propos du Maine Coon qui avait disparu depuis un mois. Le chat a été retrouvé, amaigri, par un voisin, lequel n'a pas souhaité toucher la récompense promise par sa maîtresse.



"L'université universelle", affiche de son côté le Quotidien. "92 étudiants font leurs études à l'Université de La Réunion. Et ils n'ont pas choisi notre île par hasard." Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 14 Septembre 2020 à 07:00 | Lu 1270 fois

Faits-divers

Depuis quelques semaines, des individus s’invitent chez les particuliers pour leur vendre différents articles de maison plusieurs fois leur prix d’origine, rapporte le JIR. Les malfrats agissent surtout dans le Sud. Leur cible de prédilection : les gramounes.



Toujours aucune trace de Joël Picot, disparu lors d'une randonnée vers le Piton des Neiges le 5 août dernier, lit-on dans le Quotidien. La brigade de gendarmerie de Saint-Benoît a ouvert une enquête.

Santé

82 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmé ce dimanche, dont 55 classés "autochtones" , un cas est classé "importé" et 26 cas en cours d’investigation. 68 malades étaient hospitalisés hier soir, dont 13 patients en réanimation.



La première édition de "Toutes à l'eau avec ou sans lolo", s'est tenue ce dimanche matin, à La Saline. À l'initiative d'Elisabeth Técher, porte-parole de l'association "Complètement femme", cet événement était dédié aux femmes ayant subi une mastectomie pour soigner leur cancer du sein.

436 infractions ont été relevées par les forces de l'ordre lors des contrôles routiers réalisés ce week-end sur les routes de l'île.



Société/politique

Younous Omarjee, député européen et figure de La France Insoumise, était de passage à La Réunion. Le Dionysien a accordé un entretien au JIR. Le titre de cette interview : "Un profond désir de changement…"



L'ancien secrétaire général de la CGTR, Bruny Payet, est décédé à l'âge de 98 ans."Une vie de combats JIR", titre le JIR. "Disparition d'un résistant engagé", écrit le Quotidien.

La première Vélorution de l'île s'est déroulée ce dimanche. Une manifestation organisée par les associations ATTAC, Alternatiba, Green Peace, et le mouvement Extinction Rebellion, pour réclamer plus de place pour la mobilité douce dans l'espace public. L'événement a rassemblé des centaines de participants.