Revue de presse Revue de presse - Lundi 12 octobre

"La bonne surprise", titre le Quotidien ce lundi, à propos de la taxe d'habitation. Alors que les avis de taxe d'habitation arrivent, de nombreux contribuables ont déjà perçu un remboursement.



"IPVTV Le succès de la télé piratée", affiche de son côté le JIR. "Des milliers de chaînes de télévision pour moins de 60 euros par an ? C'est possible, mais c'est illégal et risqué."

Faits-divers

Le JIR revient sur le kidnapping d'un coiffeur-barbier de Sainte-Anne, survenu samedi soir sur son lieu de travail. Les gendarmes tentent encore d’établir le mobile, alors que les protagonistes se montrent peu bavards, indique le journal.



Un feu de broussailles a été signalé hier après-midi dans le secteur de Sainte-Thérèse à la Possession. Le Dash 8 a été mobilisé. Trois mineurs et d'un jeune majeur, soupçonnés d'avoir provoqué l'incendie par amusement, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Economie

Malgré la crise, le tribunal de commerce de Saint-Pierre enregistre autant de cessations d’activités qu'à l'accoutumée et plus de créations d’entreprises. Un résultat surprenant. Une "vague noire" est tout de même attendue pour la fin d’année.



"Corsair bichonne les artisans", lit-on dans le Quotidien. La compagnie a signé une convention avec la Chambre de Métiers pour leur proposer des avantages.

Politique

Une interview d'Alexandre Laï-Kane-Cheong est à retrouver dans le JIR. Figure de la nouvelle génération, le chef de file de "Croire et Oser" fustige la "vieille gauche" et plaide pour la composition d'une nouvelle identité politique.



"Les trois chantiers de Johnny Payet", titre le Quotidien, alors que le nouveau maire de la Plaine-des-Palmistes "promet d'imprimer sa patte aux projets lancés par son prédécesseur et de consacrer son mandat à l'humain".