Revue de presse Revue de presse - Jeudi 28 janvier

"Les organisateurs assument tout", titre le JIR ce jeudi à propos des fêtes sauvages. "Dans le collimateur de la justice, ils revendiquent 'la liberté' de faire la fête sans crainte du virus."



"Les étudiants broient du noir", affiche le Quotidien à propos de ceux confinés en métropole. "Beaucoup ont décidé de rentrer", rapporte le journal. Par N.P - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 06:46 | Lu 293 fois

Faits-divers

Olivier Rivière est jugé en appel ce jeudi suite à sa condamnation en correctionnel, lit-on dans le Quotidien. Le maire de Saint-Philippe espère ou au moins la révision de sa peine d'inéligibilité.



Santé

"Patients Covid+ : un nouveau dispositif pour faciliter la septaine", indique le JIR alors que depuis le 22 janvier, l'Assurance Maladie et l'ARS mobilisent les infirmiers libéraux pour accompagner les patients Covid+ à domicile en tout début de septaine. "Cette visite est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale mais des soignants volontaires restent encore à trouver", note le journal.



L'épidémie de Covid ne faiblit pas. La moyenne du début de semaine fait état de 30 cas quotidien sur deux jours consécutifs.

Société

Les motifs impérieux sont à nouveau obligatoires pour venir à La Réunion, mais aussi pour partir en métropole, à compter d'aujourd'hui, rappelle Le Quotidien. Le journal fait le point sur la question.

La Réunion compte 1820 chômeurs en moins. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 2,4% au troisième trimestre pour atteindre 132 350 chômeurs. Sur un an, la baisse est de 1,4%.

Politique

Sur fond de tensions avec le maire de Sainte-Marie Richard Nirlo, Rémy Lagourgue a décidé de quitter ses fonctions d'adjoint et la majorité municipale.



