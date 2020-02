Revue de presse [Revue de presse] Jeudi 27 février 2020

Le coronavirus s’invite à la Une des deux journaux locaux. Le Quotidien consacre sa première page à la psychose créée par l’arrivée du Costa Mediterranea au Port. Pendant toute la journée d’hier, la rumeur a couru que le paquebot avait été refoulé de Maurice avant de débarquer à La Réunion. Le bateau de croisière arrivait en fait de Madagascar avant d’aller ce vendredi sur l’île soeur.

De son côté, le JIR consacre sa Une aux masques de protection contre le virus. Le journal indique qu’il n’y a actuellement plus de masques de disponibles sur l’île. Le consulat de Chine ayant fait une razzia dans les stocks afin de les réexpédier dans leur pays d’origine.

Faits-divers



Encore une affaire de violence conjugale au tribunal. Un st-Paulois a été condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir aspergé son ex d’essence. Par miracle, la victime a réussi à s’enfuir avec ses enfants.

À Saint-André pour un motif de chemin privé, un homme empêche l’ambulance de se rendre chez une sexagénaire sous dialyse révèle le Quotidien. Malgré la tentative de conciliation des policiers, l’homme a toujours refusé de laisser passer les secours. Il a été interpellé pour entrave aux mesures d’assistance et omission de porter secours.

Enfin, les 2 journaux s’intéressent à l’opération de gendarmerie contre le travail illégale à Sainte-Marie. Les militaires ont utilisé un drone pour surveiller un chantier. Après enquête sur place, une dizaine d’infractions ont été relevées.

Société



Le Quotidien consacre une page à l’accord entre la chambre d’agriculture et le groupe Carrefour. Celui-ci prévoit la mise en place d’une filière de sucre bio d’ici 2025 distribués dans les magasins du groupe.

Les deux journaux consacrent de nombreuses pages aux élections municipales. Avec l'inscription des listes en préfecture en début de semaine, les candidats ont présenté hier leurs colistiers. Ainsi, Didier Robert, Alain Bénard, Yves Ferrières, Léopoldine Seitama , Philippe Le Constant et bien d'autres ont officialisé cette campagne.







