Revue de presse Revue de presse - Jeudi 21 janvier

"L'amour au temps du Covid", titre le Quotidien ce jeudi, alors qu'avec la pandémie, les relations humaines et intimes ont été profondément chamboulées.



"Le tissu ne suffit plus", affiche de son côté le JIR, qui indique que "l'utilisation des masques faits maison n'est plus recommandée par le Haut Conseil de la santé publique."

Faits-divers

Les individus qui ont agressé et mutilé un homme handicapé à la Cité Fayard (Saint-André) ont été mis en examen pour violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente, et placés en détention provisoire.



Un individu a écopé de quatre ans de prison ferme pour des violences sur sa compagne, laquelle avait sauté par la fenêtre pour lui échapper.

Santé

Deux nouveaux porteurs du variant sud-africain ont été détectés sur notre île, parmi les 23 séquençages réalisés sur des personnes testées positives au virus et en provenance de Mayotte. 897 personnes ayant voyagé à Mayotte en janvier ont été appelées à se faire tester rapidement.

Société

" L'incendie du Maïdo ravive le problème des effectifs de pompiers", lit-on dans le JIR. " De nombreux sapeurs-pompiers, officiers et sous-officiers, considèrent que la suppression des 80 volontaires saisonniers postés dans les hauts a affaibli le dispositif de prévention. Cet incendie repose également la question des effectifs disponibles dans les casernes et de l'état du matériel".



"Le TCO passe à la vitesse supérieur", rapporte le Quotidien. L'intercommunalité a "passé une nouvelle vitesse dans sa volonté de sortir du syndicat mixte des transports à un moment crucial pour le SMTR." rapporte le Quotidien. L'intercommunalité a

Economie

La CPME propose des pistes pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans cette période d'incertitude, notamment le chèque artisanat ou le prêt de consolidation.



" L'Europe pourrait imposer l'octroi de mer à la production local", titre le JIR. "L'eau, le sucre, les confitures ou les glaces artisanales pourraient ne plus être exonérés d'octroi de mer dans les prochaines années."



Social

Les salariés du service à la personne, amenés par la CGTR, sont appelés à manifester le 4 février devant les grilles du Département pour rejoindre le mouvement national.