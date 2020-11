Revue de presse Revue de presse - Jeudi 19 novembre

"Cocktail amer", titre le Quotidien à propos du mélange "télétravail + addictions". "Depuis le reconfinement du pays, et après la flambée de l'épidémie de Covid-19, le travail à distance a fait son retour en force. Un dispositif rendu obligatoire par le gouvernement, mais qui n'est pas sans risque pour la santé des salariés, happés par de nouvelles addictions."



"La piste d'un acte terroriste", affiche de son côté le JIR après l'attaque au couteau qui aurait été perpétrée au Port. "En criant 'Allah akbar', l'assaillant armé d'une lame de 25 cm a fait un blessé léger. Il est activement recherché par la police." Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 06:53 | Lu 302 fois

Faits-divers

Un homme s'est rendu au commissariat du Port ce mercredi, déclarant avoir été attaqué au couteau par un individu qui aurait crié "Allah Akbar", avant de prendre la fuite. Une enquête a été ouverte et un signalement a été fait au parquet anti-terroriste.



Après des actions de sensibilisation sur les risques d'incendie réalisées par l'ONF et la BNOI, l'heure est désormais à la verbalisation.

Santé

Trois nouveaux décès de la Covid-19 ont été annoncés par l'ARS et la préfecture. Les trois personnes présentaient d'importantes comorbidités. Par ailleurs, entre le 17 et le 19 novembre, La Réunion a enregistré 137 nouveaux cas.



Trois nouveaux décès de la Covid-19 ont été annoncés par l'ARS et la préfecture. Les trois personnes présentaient d'importantes comorbidités. Par ailleurs, entre le 17 et le 19 novembre, La Réunion a enregistré 137 nouveaux cas.

"Contact-tracing : les infirmiers scolaires appelés en renfort pour soulager les ARS", apprend-on dans le JIR. Dans une note confidentielle datée, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, propose de confier aux infirmiers et médecins scolaires les missions de contact-tracing dans les établissements "lorsque les ARS sont mobilisées sur les lieux accueillant des publics fragiles, tels les Ehpad", indique le journal.

Société

L'usine de déchets de Sainte-Suzanne est entrée en service, pour une pleine exploitation prévue d'ici la fin du mois. "Mais le problème du CSR (combustible solide de récupération) et de l'enfouissement des déchets reste entier", note le Quotidien.

Social

L'intersyndicale (CGTR, FSU, FO, Saiper et Solidaires) appelle à un rassemblement devant la préfecture le 25 novembre prochain. Objectif : dénoncer la politique de "casse sociale" du gouvernement. Politique

Politique

"Les Verts travaillent sur leur propre programme", lit-on dans le Quotidien, à propos des Régionales. "Tout en continuant les rencontres avec les partenaires de gauche", est-il précisé.





