Revue de presse - Jeudi 17 septembre

"Faut-il renoncer aux réunions de famille ?", titre le JIR ce jeudi. "Depuis plusieurs semaines, le nombre de cas autochtones flambe et les rassemblements privés sont dans le viseur."



"Le grand blanc", affiche de son côté le Quotidien. "La menace d'une saison des croisières blanche se confirme avec les annulations successives des compagnies les plus assidues. Les acteurs locaux de la filière évaluent leurs pertes à 4 millions d'euros. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 06:55 | Lu 394 fois

Faits-divers

Le procès concernant l'embauche de l'épouse d'Hamilcaro au CCAS aura bien lieu, annonce le JIR. C'est en effet le sens de la décision de la Cour de cassation qui a rejeté, le 31 août, le pourvoi de l'ancien maire de Saint-Louis.



Deux mineurs, incarcérés vendredi dernier au centre pénitentiaire de Domenjod, ont été testés positifs au Covid-19 ce lundi. Ils ont été transférés vers l'aile réservée aux détenus testés positifs.

Société

Les archéologues vont à nouveau se pencher sur l'emprise de l'aménagement de la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis (NEO), rapporte le Quotidien. Sept semaines de sondage sont au programme.



Une dizaine de policiers et agents de la DAAf et de la BNOI sont intervenus à la ferme pédagogique pour récupérer une quinzaine de tortues et iguanes, le propriétaire n'ayant pas la capacité de les détenir. Une enquête est aussi en cours concernant l’origine des animaux.





Après l'agression d'une contrôleuse de bus y'a une quinzaine de jours, le nouveau PDG de la Sem Festival annonce sa volonté de créer une "police des transports" avec huit agents supplémentaires, indique le Quotidien.

Economie

À lire dans le Quotidien, une interview de Marie-Joseph Malet, PGD d'Air Austral, qui annonce qu'il n'y aura pas de retour à la normale avant 2022. "Notre politique, c'est la prudence", déclare-t-il. Les Journées européennes du Patrimoine auront bien lieu, avec 70 sites ouverts et 170 animations proposées ce week-end. Et ce "dans des conditions optimales de sécurité", rassure Christine Richet, la directrice des affaires culturelles, dans le JIR.