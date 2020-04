Revue de presse [Revue de presse] Dimanche 5 avril 2020





Le Quotidien consacre sa première page à ces « héros malgré eux ». Le journal revient sur ces personnes qui continuent à travailler malgré les risques pour leur santé. Qu’ils soient pêcheurs, bûcherons, hôtesses de caisse ou agents de l’ONF, le Quotidien a voulu mettre en avant ces « régimes spéciaux » qui contribuent à éviter le chaos.

De son côté, le JIR veut voir le verre à moitié plein en consacrant sa Une aux « bienfaits collatéraux » du confinement. À La Réunion, la pollution a baissé de 95% en raison de la chute brutale de la circulation.



Faits-divers



Hier en fin d’après-midi au Port, les policiers sont intervenus auprès d’un attroupement. Un homme, saoul, provoquait et se battait avec les autres. Il s’en est même pris à un officier de la brigade anticriminalité. Il écope d’une composition pénale pour outrage.

À Saint-Pierre un jeune homme alcoolisé a frappé et jeté par terre sa femme enceinte de 6 mois. Une plainte a été déposée et il a été placé en garde à vue. Inconnu de la justice, il a l’objet d’un rappel à la loi.

Au Tampon, trois jeunes ont agressé un chauffeur de bus. Ne respectant pas les consignes sanitaires, fumant et buvant de l’alcool, le chauffeur les a rappelés à l’ordre, ce qu’ils n’ont pas apprécié. Ils l’ont frappé arrivés à la gare de Saint-Pierre. 2 d’entre eux ont interpellé, un majeur et un mineur. Ils seront présentés devant le tribunal, comme le troisième qui court toujours.



Société



Le JIR est allé à Mafate rencontrer les habitants. Ces derniers craignent que le virus ne rentre dans le cirque. Heureusement, après l’action de Mafate Hélicoptères et Fan Club PSG Réunion plus tôt dans la semaine, c’est la mairie de Saint-Paul qui leur a fait livrer 3 tonnes de denrées.

Face au virus, les religions s’adaptent. Chrétiens et musulmans ont des fêtes importantes qui arrivent, mais personne ne sait si le confinement sera toujours en place. Les fidèles pourront suivre leurs fois par internet. Rencontre avec Housman Omarjee, l’un des imams de la mosquée de Saint-Pierre dans le Quotidien.

Partout dans le monde, les animaux prennent possession des lieux abandonnés par les humains. Et la Réunion n’échappe pas à la règle. Les premières baleines seraient déjà arrivées. Observée par des pêcheurs, l’association Globice n’écarte cette possibilité. Zinfos974 Lu 517 fois







Dans la même rubrique : < > L’ANTIVOL [Revue de presse] Samedi 4 avril 2020