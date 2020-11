Revue de presse Revue de presse - Dimanche 29 novembre 2020

« Pas question d’être des cobayes » peut-on lire en Une du Quotidien. Le journal revient sur la polémique suscitée par le tweet de Sébastien Lecornu où il affirmait que les territoires d’outre-mer « seront au coeur de la stratégie de vaccination ». Beaucoup ont vu dans cette déclaration un rôle de cobaye pour La Réunion et les autres territoires ultramarins. La Quotidien a donné la parole au docteur Bernard-Alex Gaüzere qui estime que la population devrait se faire vacciner afin d’en finir avec la Covid.

« Mon expérience aux portes de la mort » affiche le JIR sur sa première page. Le journal revient sur l’expérience de mort imminente d’un Dionysien. L’homme de 46 ans a subi une attaque à l’arme blanche qui a failli le tuer, mais dont l’expérience de coma qui s’en est suivi l’a transformé à tout jamais. Par NP - Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 à 07:02 | Lu 331 fois

La presse quotidienne régionale revient sur le terrible accident de la route hier soir. Un homme a été mortellement fauché sur la quatre voies au niveau de la Possession. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues. C’est la 8e personne à perdre la vie sur les routes de l’île en ce mois de novembre.

Les journaux relatent également l’histoire de ce bateau de plongée qui s’est retrouvé à la dérive. La bouée d’ancrage de l’embarcation s’est rompue et le navire s’est retrouvé emporté par les flots, heureusement très calme. Aucun blessé parmi les vingt personnes à bord.

Le JIR présente un conflit de voisinage qui s’est terminé à coup de sabre à Saint-André. L’auteur des coups a été présenté au tribunal en comparution immédiate et a écopé de 3 ans de prison, dont 1 de sursis probatoire. Il devra également dédommager sa victime de 6 000€ et ne plus retourner dans l’immeuble.

La presse régionale revient sur la présentation de la gendarmerie de l’ouest concernant sa nouvelle stratégie de lutte contre les violences intrafamiliales. Les militaires ont été formés pour recevoir les plaintes des victimes et mieux les accompagner dans leurs démarches. Un espace sera totalement consacré à cette action dans la caserne de Cambaie. La gendarmerie s’est entourée d’associations luttant contre ce fléau afin d’améliorer son action au quotidien.

Le Quotidien présente la journée de sensibilisation au VIH organisé par le CHOR et le Cegidd. Avec la crise Covid, le nombre de dépistages est en forte baisse. À La Réunion, une vingtaine de personnes sont diagnostiquées séropositives chaque année.

Le Quotidien consacre une page à Lyna Boyer qui s’est envolé pour le concours de Miss France. La jeune a été accompagnée à l’aéroport par celle qui lui a transmis sa couronne , Morgane Lebon. La nouvelle Miss Réunion va avoir un programme chargé avant la grande finale prévue le 19 décembre.





