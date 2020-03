Revue de presse [Revue de presse] Dimanche 29 Mars 2020



Ce dimanche, le Quotidien consacre sa première page aux « oubliés de Mafate ». En cette période de confinement, les habitants du cirque se sentent plus isolés que jamais, mais se méfient également du monde extérieur. Toutes les boutiques ont fermé leurs portes et à présent les habitants ont des difficultés d’approvisionnement. Certaines initiatives comme celle de Mafate Hélicoptères tentent de venir en aide aux habitants.

L’édition numérique du JIR n’est pas encore publiée à l’heure d’écrire ces lignes.



Faits-divers



Le Quotidien revient sur le message de la gendarmerie de La Réunion sur les faux contrôles d’attestations. Des individus malhonnêtes se font passer pour des gendarmes avec des brassards et tentent d’extorquer les citoyens en exigeant le paiement de l’amende directement.

Toujours selon le Quotidien, une équipe de bras cassés a probablement tenté de voler des masques de protection à la Croix Marine de Saint-benoît. Les cambrioleurs ont pensé en trouver dans les locaux de cette association qui s’occupe des personnes sous tutelle. Finalement, réalisant peut-être leur erreur, ils ont abandonné le projet avant d’entrer.

Une grande opération de contrôle de gendarmerie à eu lieu dans une grande surface de Sainte-Suzanne. Avec près de 200 contrôles, les gendarmes ont pu réaliser que les mesures n’étaient pas forcément comprises ou respectées.



Société



Les journaux consacrent un hommage à Maurice Cérisola. Avec sa disparition, c’est une page de l’histoire économique de l’île qui se tourne. Ancien directeur général de Crête d’Or, il a ensuite dirigé l’Adir, l’association pour le développement industriel de La Réunion. Le Quotidien a recueilli les hommages pour cet homme d’exception.

L’errance animale fait son retour dans l’actualité. Confinement oblige, les associations de protection animale craignent une explosion du nombre de chiens errants avec la pause des campagnes de stérilisation. Les vétérinaires se tiennent prêts à venir en soutiens des soignants en cas de besoin. Nicolas Payet Lu 704 fois







Dans la même rubrique : < > [Revue de presse] Samedi 28 mars 2020 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 mars 2020