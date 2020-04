Revue de presse [Revue de presse] Dimanche 26 Avril

Le JIR consacre sa Une avec une phrase-choc : "le tourisme joue sa survie". Le secteur qui subit une nouvelle grande crise doit réfléchir à l’après-confinement. Les pertes s’annoncent colossales pour ce secteur qui représente 7% du PIB de La Réunion pour un chiffre d’affaires cumulé de 1,2 milliard d’euros. Une situation catastrophique pour ce secteur qui sera l’un des derniers à rouvrir ses portes.

De son côté, le Quotidien parle d’un thème plus léger pour sa première page avec un dossier les coiffeurs pour qui "ça va couper". Les professionnels du cheveu vont rouvrir leurs portes sous des conditions différentes. Entre sécurités sanitaires, changement d’amplitude horaire et des prestations un peu modifiées, les coiffeurs attendent encore de Paris les fiches de travail qui comprennent les obligations précises auxquelles ils devront se soumettre. Une soumission que les cheveux des clients sont prêts à accepter.

Faits-divers



Pas de faits-divers dans vos journaux aujourd’hui, les seuls présents dans le Quotidien ont été évoqués par le JIR et dans la revue de presse d’hier.

Société



Le Quotidien a suivi une famille musulmane pour ce premier jour de ramadan exceptionnel. Privés de mosquée avec le confinement, les fidèles ont dû s’organiser différemment cette année. Le journal vous propose donc de découvrir comment s’est organisée une famille pour cette journée si spéciale.

La situation des centres équestres est également dans les deux journaux. Le ministre de l’Agriculture vient d’autoriser les propriétaires de châteaux à se rendre dans les centres équestres, ce qui surprend les professionnels qui ne sont pas prêts à recevoir du public dès à présent.

Le JIR fait un article sur ces petits commerçants qui se sont lancés dans la vente en ligne. Face à la baisse drastique de leurs chiffres d'affaires, certains d'entre eux ont pu limiter la casse grâce à ce système qui demande un faible investissement.







