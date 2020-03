Revue de presse [Revue de presse] Dimanche 22 Mars



La presse locale consacre évidemment ses couvertures au COVID-19, mais surtout à cette question qui hante La Réunion et que le JIR a repris en titre : « Où sont les masques ? ». Le pays manque de masque et le gouvernement reconnaît enfin qu’il a des difficultés d’approvisionnement. Conséquence, les professionnels de la santé sont « désarmés » comme le titre le Quotidien. La colère monte chez les personnels hospitaliers face à une crise qui n’en est peut-être qu’à ses débuts. La Réunion a connu 2 nouveaux cas hier, portant le total à 47 cas avérés dans l’île.

Faits-divers



Un seul fait-divers aujourd’hui relayé par nos confrères du Quotidien. Un randonneur est décédé hier lors d’un éboulis. L’homme de 74 ans et sa femme sont partis en randonnée sur un sentier marron des hauts de Saint-Joseph. En fin de matinée, des tonnes de pierres se sont décrochées sur eux. La dame a été blessée au crâne et aux membres inférieurs tandis que son mari ne survivra pas. L’opération de sauvetage était risquée pour les membres du PGHM. Une enquête est en cours pour connaître les circonstances du drame.

Société



Le JIR s’intéresse aux vendeurs de barquettes qui résistent tant bien que mal à la crise. Contrairement aux autres restaurateurs, la vente à emporter se poursuit. Mais pour combien de temps? Le JIR qui s’intéresse également au phénomène d’achat impulsif du papier toilette, parfois en rupture de stock dans certains pays. Le journal livre quelques explications sur ce phénomène étonnant.

Le Quotidien revient sur les marchés qui ont pu se tenir, notamment à Saint-Pierre. Malgré la présence des bazardiers, uniquement alimentaires, c’était une ambiance de ville morte sur les différents marchés maintenus. Nicolas Payet Lu 176 fois







Dans la même rubrique : < > [Revue de presse] Samedi 21 mars 2020 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 20 mars 2020