[Revue de presse] Dimanche 1er Mars

Les Talents Péi font la Une de la presse locale. Le Quotidien consacre sa couverture aux 2 Césars remportés par le studio Gao Shan Pictures. "J’ai perdu mon corps" a reçu le prix du meilleur long métrage d’animation et celui de la meilleure musique. Une belle récompense pour le studio St-gillois qui avait presque décroché un Oscar le mois dernier.

Ambiance plus musicale en première page du JIR. Le journal revient sur les 50 ans du Téat de Saint-Gilles. L’occasion d’une rétrospective sur la plus grande scène de l’île. Le JIR nous fait replonger dans les souvenirs avec de nombreuses photos d’archives retraçant les grands moments de ce lieu unique.



Faits-divers



Le case de Bras-Fusil est victime de vol et de dégradations révèle nos confrères du Quotidien. Ce lieu, laissé à l’abandon depuis quelques années, est devenu un enjeu territoire pour deux bandes rivales. À Saint-Paul un homme recherché depuis plusieurs a été interpellé pour violences conjugales, il pourrait être déféré dès lundi. À Mafate, le PGHM a dû intervenir sur un accident domestique. Un homme s’est sectionné le doigt avec un coupe-coupe en réalisant des travaux dans son jardin. Enfin, dans le chef-lieu, un contrôle dans un bus tourne mal, indique le Quotidien. Un homme sans titre de transport a agressé le contrôleur. Ce dernier présente 8 jours d’ITT.



Société



Tempête sur les croisières relate le JIR. Avec la peur du coronavirus, certains élus exigent plus de contrôles des navires débarquant au port. Certain, comme André Thien-Ah-Koon exige purement et simplement l’arrêt de l’accueil des paquebots de croisières au port. Nos confrères du JIR consacrent une double page au groupe New Génération qui se reforme des années après. Les St-andréens vont célébrer les 10 ans du groupe. Enfin, ce sont les municipales qui occupent l’essentiel des pages de nos confrères, l’occasion de découvrir ou redécouvrir certains candidats et programme. Nicolas Payet Lu 188 fois







