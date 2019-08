Revue de presse [Revue de presse] Dimanche 18 août 2019

À la Une du Jir ce dimanche, le corps d’Anita Coudéounie retrouvé dans une ravine à Terrain Elisa, Sainte-Marie. Le mystère entoure toujours cette affaire. S’agit-il d’un crime ou d’un accident ? La mère de famille était portée disparue depuis qu’elle a quitté une fête il y a une semaine pour rentrer à pied chez elle. Les résultats de l’autopsie dont attendus.



Le Quotidien a choisi de montrer les candidates de Miss Réunion en Une ce dimanche pour annoncer l’élection qui se tiendra dans 7 jours.



Faits Divers



Une scène peu commune s’est déroulée vendredi soir à Sainte-Suzanne. Une femme de 30 ans dine avec ses parents, comme tous les soirs. Elle se retire ensuite dans sa chambre. Elle met la musique à fond et se met à chanter. Vers 5 heures du matin, ses parents monte voir ce qu’il se passe et la découvre nue en train de déclarer qu’elle veut un enfant de Dieu. Elle sort de la maison, toujours nue, pour déclarer sa femme à Dieu. Les pompiers et gendarmes arrivent sur place. Aucune trace d’alcool ni de stupéfiants n’a été retrouvée dans sa chambre.



Un jeune scootériste a été gravement blessé à Saint-Pierre hier. L’homme de 22 ans a perdu le contrôle de son véhicule et s’est grièvement blessé. Une enquête a été ouverte.



Une femme a été violemment rouée de coups par un inconnu dans un square à Terre-Sainte. Il lui aurait volé son téléphone. Elle aurait perdu connaissance puis parvenu à rentrer chez elle pour appeler les secours.

L’homme est activement recherché.



Société



Un temple bouddhiste tibétain sera bientôt inauguré à Mont-Vert-les-Hauts, selon le Quotidien. Une première dans l’océan Indien. Pour l’occasion, son éminence Zhiltrul Choni Rangshar Rinpoché, maître spirituel du roi et de la reine du Bhoutan sera à La Réunion pour l’occasion, samedi prochain.



"1000 kits d’hiver pour les personnes vulnérables", lit-on dans le Jir. Le fonds de dotation Solidarité Insaniyat a emis 1000 kits d’hiver à sept associations de l’île. Ils comprennent bonnet, écharpe et couverture et seront distribués aux personnes dans le besoin, dont des SDF.



La rentrée universitaire approche mais beaucoup d’étudiants et néobacheliers ne sont pas inscrits, rappelle le Quotidien. L’Université rouvre ses portes le 19 août et lance une dernière session d’inscriptions, à ne pas rater.



Politique



Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, sera à La Réunion du 20 au 22 août 2019. Dans un interview accordée au Jir, cette mère d’une fille autiste affirme vouloir "faciliter leur vie" et faire "monter le degré d’acceptation de la différence". Le Quotidien rappelle son programme ainsi que celui de Jean-Michel Banquer, ministre de l’Éducation nationale qui sera en visite demain et mardi.

