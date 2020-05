Revue de presse [Revue de presse] Dimanche 17 mai 2020 Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 17 Mai 2020 à 07:01 | Lu 201 fois

Dans son édition du jour, le JIR titre sur ceux qui "[ils] ont vaincu le Covid-19". Le journal fait un grand dossier sur ces Réunionnais qui ont contracté le virus et qui s’en sont sortis. Entre ceux qui se sont rapproché de la mort, ceux qui ont vécu ça en famille ou ceux qui se sont soignés avec des tisanes, le JIR raconte les histoires derrière les chiffres.

De son côté, le Quotidien consacre sa Une sur les "25 millions d’euros pour le tourisme". Le Conseil Régional met cette somme sur la table pour différents dispositifs. 10 millions sont consacrés à l’aide aux professionnels, tandis que 15 millions d’euros seront distribués sous forme de chèques-vacances à 50 000 familles modestes.

Faits-divers



Le JIR relate l’agression de ma principale du collège Adrien-Cerneau à Sainte-Marie. Les faits se sont produits vendredi soir alors que la cinquantenaire et son mari regardaient la télévision. Après avoir entendu des bruits de pas sur le toit, ils sont sortis pour voir ce qu’il se passait. C’est là qu’elle a été frappée à coup de barre de fer, nécessitant huit points de suture. L’agresseur n’a pas pu être identifié et les motifs restent encore flous.

Une gilet jaune du rond-point des azalées a été condamné vendredi par le tribunal de Saint-Pierre pour outrage. Lors de la visite d’Emmanuel Macron en octobre dernier, elle avait verbalement agressé les gendarmes à Grand-Anse. Elle a été condamnée à trois mois de prison avec sursis.







