Revue de presse - Dimanche 17 janvier

"Ruée vers les centres de dépistage", affiche le JIR le dimanche, alors que les tests sont désormais obligatoire pour voyager vers la métropole. "L'annonce du Premier ministre a pris de court de nombreux voyageurs qui doivent se munir d'un test pour prendre l'avion. Les laboratoires ont été appelés en renfort pour faire face à l'affluence", peut-on lire en première page.



"La fête sous contrôle", titre de son côté le Quotidien. "Le secteur de l'événementiel, qui a mis un genou à terre en raison de l'épidémie de Covid-19, veut éviter le naufrage", rapporte le journal. "À Saint-Denis, les marmailles ont accès aux manèges... sous hautes surveillance. " Par M.A - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 06:39 | Lu 187 fois

Les forces de l'ordre sont intervenues vendredi soir sur le secteur de Pierrefonds pour interrompre un début de rave party.





Une découverte macabre a été faite ce dimanche matin en bord de mer, à Saint-Anne. Des ossements et une tête humaine ont été retrouvés.

Un cas de variant sud-africain a été identifié à Mayotte. La préfecture a décidé de suspendre toutes les liaisons aériennes et maritimes internationales pour au moins 15 jours.



​À l'appel d' associations et syndicats, près de 200 personnes ont défilé ce dimanche dans les rues de Saint-Paul pour demander le retrait de la loi "Sécurité Globale", considérant qu'elle menace la liberté de la presse et des citoyens

Une marche en hommage à Miguel, décédé il y a un an d'un accident de la route, s'est déroulée ce dimanche à Saint-Denis. La mère du jeune homme et le "Komité Miguel" estiment que les circonstances restent floues et exigent des réponses.





Le crédit foncier de Madagascar, situé au Port, a été sélectionné par le loto du patrimoine, rapporte le Quotidien. Une dotation de 75.000 euros permettra de restaurer ce bâtiment.