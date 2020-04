Revue de presse [Revue de presse] Dimanche 12 avril 2020



Le Quotidien réserve sa couverture à Pâques en titrant « le temps du partage ». Le journal revient sur cette fête si chère aux Réunionnais qui essayeront d’une manière ou d’une autre de la célébrer. On y apprend que les bouchers-charcutiers ont eu une baisse de 40 à 80% d’activité. Le gigot d’agneau est par exemple vendu en plus petite quantité puisque les tablées seront moins grandes. Le journal revient également sur la messe qui sera intégralement diffusée à la télévision.

Le JIR consacre sa Une à Pâques, mais sous un autre angle. Pour le journal, l’épreuve du coronavirus, « ce n’est pas une punition divine. En ce week-end Pascale, les représentants des confessions religieuses de l’île appellent à prier pour les soignants.



Faits-divers



Pas de faits-divers particuliers dans les journaux. On peut noter l’opération de gendarmerie gigantesque dans l’Ouest. Des patrouilles étaient effectuées à pied, en voiture, en hélicoptère ou même en drone par les militaires. Le tout en présence du sous-préfet de Saint-Paul. Olivier Tainturier. En tout, une vingtaine de PV ont été dressés.



Société



Le Quotidien revient plusieurs fois sur le boom des services de livraison. Ainsi les fleuristes ont enregistré un regain d’activité à l’approche de Pâques par ce biais. Mais c’est également le cas pour les agriculteurs et une brasserie locale. Chacun a droit à son article.

Le JIR consacre un gros dossier aux religions. Le journal est parti à la rencontre de représentants religieux pour comprendre comment ils perçoivent la situation.

Le JIR fait également un dossier sur ces Géo-Trouvetou qui arrivent à fabriquer des masques de protections ou des visières à partir de matériaux de récupération. Certains font preuve d'un génie sans borne.







