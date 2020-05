Revue de presse [Revue de presse] Dimanche 10 Mai 2020 Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 06:55 | Lu 178 fois

Le Quotidien fait sa Une sur "le fruit de la liberté". C’est la saison des goyaviers, mais, confinement oblige, la récolte se fait à huis clos pour le moment. Si traditionnellement les Réunionnais se précipitent dans les champs pour cueillir le petit fruit rouge, ce n’est pas encore le cas. Les producteurs s’attendent donc à un afflux massif dès la semaine prochaine d’amateurs de confiture et de liberté.

De son côté, le JIR a réalisé "votre top 10 du déconfinement". Le journal donne les 10 réponses les plus fréquentes de ses lecteurs. Ainsi, on peut retrouver des activités comme aller voir sa famille ou les copains, aller à la plage et d’autres un peu plus surprenantes.

Faits-divers



Les journaux n’ont relaté aucun fait divers aujourd’hui.

Société



Les 2 journaux reviennent sur l’opération « un sourire doit passer » de la gendarmerie. Les militaires ont demandé à la population de réaliser des dessins ou écrire des lettres aux personnes isolées dans les EHPAD. Une distribution a été organisée dans un EHPAD de la Saline-les-Bains.

Le Quotidien a fait un article sur la cybercriminalité, "l’autre virus" de ce confinement. Une hausse des cyber-attaques a été enregistrée depuis deux mois en raison d’une hausse du télétravail et d’applications non sécurisées.

Si vous désirez ardemment retourner à la plage, lisez attentivement le dossier du JIR avant. Le journal dresse tout ce qu’il sera possible de faire ou non. Si certaines activités ne sont pas autorisées, comme rester bronzé sur sa serviette.