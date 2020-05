Revue de presse [Revue de presse] Dimanche 03 mai 2020



Dans son édition du jour, le Quotidien consacre un grand dossier sur les masques à l’approche du 11 mai. "À fond les masques" peut-on lire en couverture du journal. 4 pages sont consacrées à cet enjeu majeur à 8 jours du déconfinement. Au travers d’une carte, on peut voir les projets en cours commune par commune. Des articles présentent les objectifs des collectivités et le lien social généré par cette activité de production.

De son côté, le JIR se projette sur la rentrée scolaire qui, selon eux, met "les parents au pied du mur". Sur plusieurs, le journal pose les pour et les contres de ce retour en classes pour les enfants. Entre conseil de psychologue, conseils pratiques sur la rentrée ou encore questionnement autour de questions tels que les insomnies ou les maux de tête, le JIR dresse un panorama des doutes qui submergent les parents.

Faits-divers



Les deux journaux reviennent évidemment sur le meurtre qui a endeuillé le quartier de Grand-Fond à Piton St-Leu. Celui que tout le monde surnommait "Timé" est décédé des suites de coups de couteau portés son voisin. Le suspect doit être déféré au tribun au tribunal de St-Pierre aujourd’hui.

Autre drame au Moufia où un homme a été découvert sans vie à son domicile. Les circonstances troubles entourant ce décès font faire l’objet d’investigations. Une autopsie devra statuer sur l’origine de la mort.

Les deux journaux reviennent également sur le drame évité de peu à St-Pierre. Un homme, accompagné de son fils, a tiré sur sa belle-soeur et sa nièce. Par miracle, elles ont réussi à échapper à leurs agresseurs. Un différend autour d’un terrain serait la source de cette attaque. L’auteur du coup de feu et son fils ont été placés en garde à vue.

Société



Le JIR consacre un grand dossier sur la situation des SDF de l’île pendant le confinement. Ces derniers ont été placés dans des hôtels et des hébergements pour leur sécurité. Mais les associations et la direction de la cohésion sociale veulent tenter de profiter de ce moment pour les aider à se réinsérer.

Le Quotidien s’intéresse au retour de la nature en cette période de confinement. Grâce aux données récoltées par l’Observatoire volcanologique du piton de La Fournaise, le journal tente de savoir si cette chute de pollution a eu un réel impact sur l’île.

Enfin, les deux journaux rendent hommage à Denis Sula, la directrice de la SPA de La Réunion, qui nous a quittés vendredi dernier. De nombreux hommages se sont succédé pour celle qui a oeuvré pendant plus de 20 ans pour la protection animale dans l'île.