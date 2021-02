Revue de presse Revue de Presse - Vendredi 5 février 2020

« C’est la lutte virale », titre la Quotidien dans son édition du jour. Le journal revient sur la première manifestation unitaire depuis le début de la crise sanitaire. 500 personnes se sont retrouvées pour protester contre la « casse sociale ». Un succès mitigé, mais que les organisateurs voient plutôt comme encourageant.

« Motif impérieux : la chasse aux fraudeurs » peut-on lire en Une du JIR. Avec le retour des motifs impérieux, La Réunion fait l’objet de contrôles renforcés par la police aux frontières. Les agents de la PAF contrôlent les motifs des voyageurs. Déjà 23 passagers ont été verbalisés pour ne pas avoir justifié de motifs impérieux. Par GD - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 06:57 | Lu 339 fois

Faits-divers



La presse revient sur la mise en examen d’Olivier Hoarau. Après deux jours de garde à vue, le maire et d’autres protagonistes ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour corruption et blanchiment. Le dossier est à présent dans les mains du juge d’instruction.

La presse régionale revient sur le procès des éleveurs qui a été renvoyé au 3 juin. Les époux Lauret et Jean-Paul Bègue sont en lutte contre la Sicalait depuis plusieurs années en raison de la leucose bovine. Le 29 juillet 2019, ils ont retenu les agents de la DAAF durant toute une nuit. Ils sont donc poursuivis pour séquestration.

Les deux titres de la presse reviennent sur le dernier jour d’un procès pour tentative d’assassinat. En juin 2018, un habitant de Saint-André a été victime d’une expédition punitive. Alors qu’il se promenait avec sa fille, son rival est arrivé avec son fils armé d’un fusil. Après lui avoir tiré au visage, il lui a mis plusieurs coups de crosse au visage. La victime survivra. Les deux prévenus risquent la perpétuité pour le père et 20 ans de prison pour le fils.

Société



À Sainte-Marie, un collectif d’usagers vient de porter contre la Mise concernant le prix de l’eau. Ils veulent des explications concernant l’explosion des prix pratiqués. Une démarche soutenue par l’opposition de la ville et dénonce « un racket sur l’eau ».

La presse s’intéresse également à la gronde des parents contre le port du masque obligatoire pour les élèves dès le CP. Une page Facebook a été créée et compte déjà 1500 abonnés. Une mobilisation doit être organisée mercredi prochain au Port et de nombreux parents sont invités à manifester devant l’école de leurs enfants.

Hier était la journée mondiale contre le cancer. Plusieurs associations se sont mobilisées afin de sensibiliser à la prévention, notamment à la gare de Saint-Paul. 40 000 Réunionnais sont invités à se faire dépister chaque année, mais seule la moitié font cette démarche.