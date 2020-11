Revue de Presse - Vendredi 27 novembre 2020

Faits divers



Michel Eckert devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel. La semaine dernière, cet employé du TCO a dénoncé une attaque terroriste qu’il aurait subi au Port. Placé en garde à vue, il a expliqué aux policiers "se sentir très mal" depuis la crise sanitaire, relate le JIR.



Hier, les forces de l’ordre ont investi le Port cette fois-ci le quartier Flora Tristan dans le cadre d’une opération de sécurité du quotidien. Des produits stupéfiants et une arme ont été saisis.



Les trois jeunes bénédictins impliqués dans le meurtre de Dany Mussard ont été condamnés à des peines allant de 16 à 20 ans de réclusion criminelle. Le 17 décembre 2017, l’homme de 43 ans est mort sous une pluie de coups et a été dépouillé.



Politique



Yann Le Fèvre, PDG du groupe Exsel intègre le consortium d’investisseurs ultramarins qui va diriger Corsair. "Nous voulons des tarifs extrêmement compétitifs et maintenir la qualité des prestations ".



Economie



L’Autorité environnementale s’est prononcée sur le projet de carrière dans la rivière des Galets. Elle demande un certain nombre d’éclairage mais rappelle surtout que le site n’est pas inscrit au Schéma départemental des carrières, relève le JIR.