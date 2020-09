Revue de presse Revue de Presse - Vendredi 11 septembre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 06:55 | Lu 2222 fois

A l’occasion des Journées nationales d’action contre l’illettrisme, Le Quotidien a interrogé Raoul Lucas. Le sociologue et historien de l’éducation explique "Pourquoi ça ne marche pas" alors que depuis 50 ans des dispositifs de lutte sont créés.



"Les revenus scandaleux des infirmiers libéraux", à la Une du JIR. La Cour des comptes a épluché les rémunérations et découvert que le niveau de facturation à l’assurance-maladie atteint des niveaux "anormalement élevés". Un infirmier libéral de La Réunion se situe même en deuxième place du palmarès des infirmiers les mieux payés de France, indique le journal.

Faits divers



Ce vendredi, deux mineurs vont être déférés dans l’affaire de séquestration et actes de barbarie à St-André. Un jeune de 16 ans a été passé à tabac en juillet dernier et abandonné grièvement blessé devant chez sa famille. Deux autres suspects sont recherchés, indique le Quotidien.



Hier à St-Pierre, s’est tenue la reconstitution dans l’affaire du meurtre de Carole Revest. L’infirmière de 34 ans a été retrouvé morte chez elle en novembre 2018. Les caméras de vidéosurveillance avaient finalement permis d’identifier un ancien voisin.



Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans une maison de Mont-vert-les Hauts. Une homme de 42 ans est décédé, Bruno Sorrès le frère du traiteur Clément Sorrès. "Une famille anéantie après un incendie meurtrier", relate le JIR.

Economie



Selon les syndicats de planteurs, la DAAF s’est emmêlée les pinceaux dans le versement de l’aide à la production. "Sitôt versé, l’argent repris", note Le Quotidien.



Culture



Avec la crise sanitaire, le monde culturel "voit rouge", écrit le JIR. Deux actions sont menées par des syndicats. Comme au niveau national, des bâtiments seront illuminés en rouge la semaine prochaine.