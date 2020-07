Revue de presse Revue de Presse - Vendredi 10 juillet 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 07:00 | Lu 212 fois

Les nouveaux cas de Covid-19 se multiplient, 38 en dix jours note le JIR. L’ARS change de stratégie avec la fin de l’Etat d’urgence prévue aujourd’hui. Une campagne de dépistages gratuits va être lancée la semaine prochaine en drive pour toute la population. "Enfin des tests massifs", se réjouit le journal.



La crise sanitaire occupe également le Quotidien. "Relâchement interdit" à la Une du journal qui rappelle l’importance des mesures de protection.

Faits divers



Le maire de Ste-Marie a, hier, été placé en garde à vue pour des soupçons de marchés publics truqués. Dans ces affaires de Ste-Marie, l’ex-maire et sénateur, Jean-Louis Lagourgue devrait être également auditionné. Ces affaires judiciaires ont également des conséquences politiques, explique le JIR.



Joseph Sinimalé, sa fille et son gendre comparaitront le 9 octobre prochain devant le tribunal correctionnel. Ils sont poursuivis pour "détournements de fonds publics et recel" mais aussi pour "prise illégale d'intérêts et recel". En cause : les conditions d’embauche d’Eric Madouré, indique le Quotidien.



Le procès du "caïd du Chaudron" se poursuit. Hier, Wilson Titus s’est exprimé à la barre pour reconnaitre le trafic de stupéfiants mais pas l’importation.

Politique



"Bataille d’intercoqs", titre le JIR. Les élections pour la présidence des 5 intercommunalités vont se tenir aujourd’hui et dans les jours qui viennent. Au nord comme au sud, "des élections entre putschs et combines".



Economie



Challenges a classé 500 fortunes professionnelles de France. Dans le classement figurent "Goulamaly et Ravate à La Réunion, Hayot premier d’Outre-mer", relève le Quotidien. Pour les groupes réunionnais :"avec respectivement 190 et 180 millions d’euros, ils ont néanmoins perdu du terrain par rapport à l’an passé". "Bataille d’intercoqs", titre le JIR. Les élections pour la présidence des 5 intercommunalités vont se tenir aujourd’hui et dans les jours qui viennent. Au nord comme au sud, "des élections entre putschs et combines".Challenges a classé 500 fortunes professionnelles de France. Dans le classement figurent "Goulamaly et Ravate à La Réunion, Hayot premier d’Outre-mer", relève le Quotidien. Pour les groupes réunionnais :"avec respectivement 190 et 180 millions d’euros, ils ont néanmoins perdu du terrain par rapport à l’an passé".









Publicité Publicité