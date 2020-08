Revue de presse Revue de Presse - Samedi 8 août 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Août 2020 à 07:07 | Lu 195 fois

Le Quotidien consacre sa couverture à la catastrophe du Wakashio à l’île Maurice en titrant « l’île noire ». Face au risque de pollution majeur, le gouvernement mauricien a réitéré sa demande d’aide internationale. De son côté, la population se mobilise à l’appel du mouvement politique de gauche Rezistans et Alternativ. Les volontaires tentent de contenir les hydrocarbures à l’aide moyen de fortune comme des barrages flottants à partir de pailles de canne à sucre et d’éponges à base de cheveux.

De son côté, le JIR consacre sa Une sur « les voyageurs qui boudent les tests ». Selon le journal, seuls 30% des voyageurs à J+7 viennent réaliser des tests de dépistages alors que 3 centres de dépistage viennent d’ouvrir sur l’île. Selon le JIR, la différence de contrôle entre l’aéroport d’Orly et celui de Gillot est flagrante. L’ARS espère que ce taux monte à 50% et mise sur le civisme de la population pour cela.

Faits-divers



Le JIR s’intéresse à la fortification des sanctions pour les auteurs de rodéos sauvages. Dans le sud, les policiers et le parquet ont renforcé les contrôles sur les passionnés de pousse. De nouvelles mesures permettent des sanctions plus rapides. Une dizaine de pousseurs doivent ainsi voir leurs manquements aux règles de sécurité inscrits dans leur casier judiciaire.

De son côté, le Quotidien revient sur le camion de livraison qui a fait une sortie de route au Moufia. Le poids lourd s’est encastré dans un kiosque de jeu à proximité du Score. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, mais il aura fallu deux matériels de désincarcération différents pour arriver à sortir le passer du 11 tonnes.

La presse quotidienne régionale revient sur le procès de trois jeunes hommes à Saint-Louis. Le trio a commis plusieurs délits en l’espace de quelques jours. Après avoir notamment volé 10 bouteilles de whisky dans un magasin, les jeunes sont allés faire le trouble devant des établissements scolaires avec une arme à feu avec laquelle ils ont menacé plusieurs personnes. Ils ont été condamnés à 8 mois de prison, dont 4 fermes.







Publicité Publicité