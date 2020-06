Revue de presse Revue de Presse - Samedi 6 juin 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Juin 2020 à 06:16 | Lu 266 fois

"La fin du système Naze" titre le JIR concernant les pensions marrons de St-François. La pension Naze a été vidée de ses 52 résidents par l’ARS et le département. Cette opération fait suite au décès accidentel d’un homme de 57 ans jeudi dernier.

"Un mort, une pension fermée, deux enquêtes ouvertes" annonce le Quotidien de son côté. Le journal précise qu’une cinquantaine de résidents de l’EHPAD marron ont été transférés. Côté enquête, l’une porte sur les causes du décès du quinquagénaire, l’autre sur les conditions d’accueil.

Faits-divers



À Bras-Panon, une femme de 38 ans a donné plusieurs coups de couteau à son compagnon dans la nuit de jeudi à vendredi. Les faits se sont déroulés devant les yeux des deux filles du couple, âgées respectivement de 4 et 6 ans. L’homme a échappé de peu à la mort. Des faits qui ne sont pas une première, la femme a déjà été condamnée pour avoir porté des coups de couteaux à son concubin.

Des « gilets jaunes » des Azalées ont été placés en garde à vue pour vol en réunion. Trois d’entre eux se sont rendus dans une grande surface de la ZAC Canabady dans la nuit de mercredi à jeudi afin de dérober des marchandises dans l’entrepôt. Interpellés et interpellés, ils ont été entendus et remis en liberté. Le magasin a déposé deux plaintes.

Économie



L’État a mobilisé 130 millions d’euros dans le cadre du plan de relance économique pour La Réunion. Pour cela, il a dû mobiliser plusieurs fonds de secours pour recueillir cette somme. Cette enveloppe s’ajoute aux 2 000 parcours Emplois Compétences déployés dans le secteur marchand. Ce plan s’articule autour de trois axes : le soutien de la demande, la modernisation de l’économie et la structuration des filières. Le renforcement des politiques d’emploi et de formation est également compris dans ce plan.

La chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) est satisfaite de l’aide aux entreprises pour l’embauche d’apprentis. Une enveloppe de 5 000 pour l’embauche d’un apprenti mineur et de 8 000 pour les majeurs. En janvier, la CMA accompagnait 1 200 apprentis.





