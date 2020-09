Revue de presse Revue de Presse - Samedi 5 septembre 2020

Pour le Quotidien « Chicaud positive ». Après une réunion avec la préfecture, Robert Chicaud reste optimiste quant au maintien du Grand Raid 2020. Si pour l’heure aucune décision définitive n’a été décidée, la préfecture a demandé à l’organisateur de revoir sa copie. La décision définitive sera prise la semaine prochaine.

On reste sur les sentiers avec le JIR qui recherche toujours « le disparu du Piton des Neiges. Cela fait un mois exactement que Joël Picot a disparu alors qu’il effectuait l’ascension du plus haut sommet de l’île. Un mois d’angoisse pour sa fille qui ne cesse de se démener pour avoir des réponses. Elle a quitté son île de Saint-Martin pour rechercher son père et attend plus des investigations. Par NP - Publié le Samedi 5 Septembre 2020 à 06:59 | Lu 305 fois

Faits-divers



La presse revient sur le procès du conducteur qui avait mortellement fauché trois élagueurs. L’homme avait fait une crise d’épilepsie qui lui avait fait perdre le contrôle de son véhicule. Après huit ans d’attente, le procès s’est enfin déroulé. Le conducteur a été condamné à 4 ans de prison, dont deux avec sursis.

Les journaux reviennent également sur le procès de l’installateur de portail qui avait coûté la vie à un enfant de trois ans. L’artisan a été reconnu coupable de nombreux dysfonctionnements à l’origine de l’accident mortel. Il écope d’une peine de trois ans de prison avec sursis.

Le quotidien revient sur le procès reporté en octobre de deux mules d’un trafic de cocaïne. Les deux jeunes femmes cachaient la drogue dans leur vagin. Le procès devait se tenir hier, mais en l’absence d’une des prévenues, le procès a été reporté en octobre.

Société



La tension monte à Saint-Louis entre la maire et les agents dont le contrat a été cassé. Les plaintes de chaque parties s’accumulent, chacun accusant l’autre camp de dégradations et d’entraves. La SAFPTR s’en prend même directement au parquet. Une étape avait été franchit hier lorsque la voiture de la mère de Jilianna M’Doihoma a été brûlée.

Le Quotidien revient sur l’installation de 90 radars nouvelle génération avant la fin de l’année. C’est nouveau radar permettront de constater un panel élargi d’infraction. La préfecture espère faire baisser le nombre de morts sur les routes réunionnaises grâce à ces radars.

Le JIR re vient sur le lancement des soldes d’hiver à La Réunion. Ce samedi marque le premier jour de ce moment toujours attendu. Ce sont notamment les commerçants qui comptent beaucoup sur l’évènement après une saison morose.