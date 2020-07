Revue de presse Revue de Presse - Samedi 4 juillet 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 4 Juillet 2020 à 07:09 | Lu 311 fois

« Les affaires reprennent », peut-on lire en Une du Quotidien. Le journal consacre une double page à la journée judiciaire de quatre politiques de l’île. Ainsi Nassimah Dindar, Jean-Paul Virapoullé, Joe Bédier et Stéphane Fouassin étaient convoqués au tribunal vendredi 3 juillet. La justice a également repris son enquête sur les affaires de Sainte-Marie notamment concernant le CCAS. Les décisions ont été mises en délibération.

De son côté, le JIR s’intéresse à « la guerre des opérateurs ». L’arrivée d’un nouveau bailleur social dans l’île, Sermetal Habitat, a bousculé les opérateurs historiques qui se retrouvent en difficultés. Après deux années blanches en raison des hésitations gouvernementales autour de l’allocation logement accession, les opérateurs sociaux voient d’un mauvais oeil l’arrivé de ce concurrent appartenant au groupe Ravate.

Faits divers



Les procès politiques occupent plusieurs pages des faits divers de votre presse quotidienne régionale. Plusieurs élus sont concernés, dont Nassimah Dindar et Jean-Paul Virapoullé, et les délibérés ont été repoussés. Les élections d’Olivier Rivière et de Stéphane Fouassin sont en passe d’être validées tandis que Mathieu Hoarau s’échine toujours à faire annuler l’élection à L’Étang-Salé.

Hier, la justice a réalisé la reconstitution d’une violente agression qui a coûté la vie à un homme en 2019 à Saint-Pierre. Une jeune femme avait attiré un homme hors d’un bar afin que ses complices le détroussent. Finalement, c’est à coup de marteau que le malheureux a été battu. Il décédera quelques jours plus tard.

La presse quotidienne régionale revient également le lycée hôtelier de Saint-Paul qui a été épinglé par la Cour Régional des Comptes. Son ex-gestionnaire et agent comptable est accusé de détournement de fonds. Il aurait détourné plus de 1,6 million d’euros.

Société/Politique



Le Quotidien consacre une double page sur les revirements et alliances contre nature lors du second tour des élections municipales. Le journal dresse un portrait de tous les ralliements surprenant que cette campagne électorale 2020 a produit.

Les journaux régionaux présentent les installations des maires. Le journal s’intéresse particulièrement aux nouveautés comme l’entrée du Parti Croire et Oser qui fait ses premiers pas dans une mairie (Ste-Suzanne) ou encore l’élection de Johnny Payet à la Plaine-des-Palmistes.

Enfin, le JIR revient sur le protocole de la campagne sucrière qui a été validé hier. Des négociations qui se sont faites dans la douleur puisqu’un syndicat (UNPA) tandis qu’un autre dénonce cet accord (MPSR).