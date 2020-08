Revue de presse Revue de Presse - Samedi 29 août 2020

Société



À l’approche des élections législatives pour reprendre le poste d’Huguette Bello, le Quotidien fait une présentation des principaux candidats. 14 se sont déclarés actuellement. Le journal présente les principaux et ceux soutenus par une mouvance politique de l’île.

Le JIR et le Quotidien s’intéressent à la campagne de sensibilisation contre les addictions du Conseil Départemental chez les jeunes. Selon une étude de l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) Océean Indien, 2 jeunes sur 10 fument du tabac, 5% ont un usage régulier de l’alcool et 8% consomment régulièrement du cannabis.

Enfin, le Quotidien revient sur le coup médiatique de 4 associations ont mené une campagne d'affichage sauvage pour alerter sur « une politique de transport respectueuse de la santé de l'environnement ». L'accent à été mis sur le vélo.

Le Quotidien annonce « l’engorgement » dans les centres de dépistages Covid. La forte augmentation des demandes rapproche toujours La Réunion du seuil d’alerte qui ferait passer l’île en zone rouge. À St-Benoit, le centre Covid reçoit 200 personnes par jour et doit même refuser du monde. Avec 77 cas et 2 nouveaux clusters identifiés ce vendredi, les autorités appellent au civisme de la population.

Le JIR révèle un « trafic de chiens au fond de la ravine ». De jeunes enfants ont développé un élevage marron de chiens dans la ravine patate à Durand dans le quartier de la ZAC Finette. Les marmailles vont parfois voler les chiens puis les maltraiter. Ce sont les voisins qui ont alerté sur la situation et tentent de sauver les animaux.

Faits-divers



La presse revient sur le procès de Jean-Marie Virapoullé pour prise illégale d’intérêt. L’ancien maire était poursuivi dans le cadre de l’achat d’un terrain par la commune qui appartenait à un cousin au 5e degré du maire. Finalement le tribunal correctionnel a relaxé l’ancien maire de Saint-André. Mais cette plainte, déposée par Joe Bédier, le maire actuel, n’a sûrement fait que déterrer la hache de guerre.

Le Quotidien revient sur le procès de l’un des revendeurs de Titus Wilson. Ce dernier a écopé d’une peine de 24 mois de prison avec sursis, mais le parquet pourrait faire appel de la décision.

Les journaux présentent une étonnante affaire. Quatre hommes avaient prévu de faire exploser une maison de la Plaine-des-Palmistes à l’aide d’explosif. Si les motivations ne sont pas encore connues, il pourrait s’agir d’une vengeance du groupe de bénédictins. Après une année d’enquête, la justice a mis la main sur les protagonistes avant qu’ils passent à l’action. Présentés devant le juge de la détention et des libertés, ils attendront leur procès en détention provisoire.

Société



