Revue de presse Revue de Presse - Samedi 27 juin 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 27 Juin 2020 à 06:53 | Lu 904 fois

« La relève est assurée » pour le quotidien. Il ne s’agit pas d’élections, mais d’une interview d’Hervé Berthouin, le contrôleur général et directeur du SDIS. Celui-ci s’exprime sur des sujets tels que les effectifs, la pyramide des âges, les astreintes entre domicile et caserne et l’épineux sujet du retour des créopolitains dans l’île.

À l'heure de publier ces lignes, le JIR n'avait toujours pas publié son édition numérique.

Faits-divers



La presse quotidienne régionale revient sur le tireur du Chaudron qui s’est rendu. Dimanche dernier, le suspect avait tiré un coup de feu qui avait fait trois blessés, dont un grave. Craignant des représailles, l’homme a préféré se livrer de lui-même aux forces de l’ordre. Il doit être déféré aujourd’hui.

Le Quotidien revient sur cette affaire de violences conjugales qui auraient pu finir aux assises. Une femme a écopé de trois ans de prison, dont un ferme, pour avoir poignardé son ex-compagnon dans le dos. Si les juges ont reconnu qu’elle était victime de violences conjugales, ils n’ont pas retenu la légitime défense dans ce cas précis.

Une pharmacienne de l’Etang-Salé a été rejugée pour tromperie et escroquerie. Celle-ci vendait des médicaments destinés à être détruits, des produits vétérinaires à prescriptions sans ordonnance ou encore réalisait des doubles facturations à la sécurité sociale relève le Quotidien. Le parquet avait fait appel de la première décision, la trouvant trop légère. La décision sera rendue le 27 août.

Société



Le Quotidien consacre un dossier à l’expérimentation du cannabis thérapeutique dans l’île. En raison de la crise sanitaire, celle-ci va être repoussée en janvier 2021, perturbant la filière qui était dans les starting-blocks. Si l’aspect thérapeutique du chanvre peut offrir de nouvelles perspectives, ce sont surtout ses déclinaisons (papier, cordes, briques ou encore produits alimentaires) qui offrent de vrais espoirs économiques.

La campagne sucrière aura une semaine de retard. Supposée débutée lundi dernier, elle devrait démarrer la semaine prochaine. Planteurs et usiniers n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le protocole d’échantillonnage et les discussions ne doivent pas reprendre avant samedi prochain.

L’Autorité de la concurrence a publié hier sa décision autorisant le rachat de Vindémia par GBH. Celle-ci estime que les engagements pris sont suffisants, mais relève que 5 magasins Carrefour vont se retrouver entre 50 à 60 % de parts de marché en chiffres d’affaires dans leur zone de chalandise.