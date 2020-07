Revue de presse Revue de Presse - Samedi 25 juillet 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 25 Juillet 2020

C’est l’apprentissage qui se retrouve à l’honneur en couverture du JIR qui annonce qu’il y a « des milliers de places à prendre ». Le gouvernement a présenté son plan de relance de l’apprentissage. Celui-ci prévoit une aide aux entreprises de 5 000€ pour un mineur et 8 000€ pour un majeur jusqu’à 30 ans. Les entreprises sont prêtes, la dernière difficulté est de trouver les jeunes souligne le journal.

De son côté, le Quotidien consacre sa Une aux candidates de Miss Réunion que l’île a pu découvrir « à visages découverts ». Elles sont douze à briguer la couronne de Morgane Lebon pour représenter l’île. Le journal vous propose de découvrir les candidates dans son édition du jour.

Faits-divers



Le JIR revient sur la mésaventure de la gérante d’une rondelle qui se termine au tribunal. Après avoir obtenu le marché d’exploitation d’une rondavelle sur la plage de La Saline-les-Bains, deux associés n’ont jamais pu ouvrir leur snack. Après que le Collectif de défense du domaine public maritime ait empêché son installation au motif que l’établissement se trouvait dans la zone illégale, les gérants ont découvert que la parcelle qui leur était attribuée correspondait à l’école élémentaire qui se trouve plus loin. Ces derniers se retournent donc contre la commune, la SPL Tamarun et le notaire pour escroquerie.

La presse régionale quotidienne revient sur cette histoire de violences conjugales jugée par le tribunal de Saint-Denis. Un homme de 27 ans était jugé pour violences sur sa compagne. Il lui a cassé le bras deux fois cette année, mais les violences remontent à 2018. La victime a eu 156 d’ITT. Le tribunal a condamné le Dionysien à 18 mois de prison, dont un an avec sursis probatoire.

L’auteur présumé des coups de couteau qui avaient failli tuer un jeune homme à Saint-Denis samedi dernier s’est rendu à la police relate le JIR. Selon les premiers éléments, il s’agit du neveu de la victime, de deux ans sont cadet. Après une altercation avec une autre personne, l’oncle a tenté de calmer son neveu et l’a raccompagné chez lui. C’est là que le ton est monté et qu’il aurait donné un coup de couteau. Il doit être présenté aujourd’hui au tribunal.

Société



La presse quotidienne régionale revient évidemment sur les tensions autour des transporteurs. Après 4 jours de mobilisations, les professionnels de la route ont effectué une opération escargot le long de la route du littoral. Une opération qui a fait réagir d’abord Didier Robert, qui a refusé de rencontrer les transporteurs par du chantage. Le groupement GTOI, SBTPC et Vinci a également réagi en niant les accusations de manipulation des transporteurs. Un communiqué où ce dernier n’évoque jamais le dépassement de prix qu’il veut imposer à la Région.

Les agriculteurs font actuellement part de leurs mécontentements. Deux syndicats dénoncent le nouveau protocole qui « est trop brutal » et « fait perdre beaucoup de revenus aux agriculteurs. Les syndicats espèrent renégocier afin de trouver un équilibre pour tous.

L’Autorité environnementale a rendu son avis concernant l’ouverture de la carrière de Bois-Blanc. Celle-ci estime que l’étude d’impact soit mise à jour concernant la protection des espèces et les besoins en matériaux de la NRL. Le public devrait être à nouveau consulté pour cette étude d’impact.





