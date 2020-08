Revue de presse Revue de Presse - Samedi 22 août 2020

Par NP - Publié le Samedi 22 Août 2020 à 06:55 | Lu 77 fois

« Remobilisation générale » pour le JIR ce samedi en couverture. Après avoir passé le cap symbolique des 1 000 cas dans l’île, le préfet a décidé de serrer la vis avec de nouvelles mesures restrictives. Ainsi les masque sont obligatoires dans des quartiers entiers de l’île, les rassemblements de plus de personnes sont interdits et les évènements sportifs sont suspendus.

Et c’est sur ce dernier point que titre le Quotidien en signalant que « le préfet sort le carton jaune ». Le journal évoque la conférence de presse tenue vendredi par la préfecture et l’ARS où les autorités sanitaires ont tentées de rassurer et défendre leur action face à une défiance de la population de plus en plus grande avec l’ouverture des liaisons aériennes, l’absence de test obligatoire à J+7 et de mesures spécifiques pour la rentrée des classes. Le journal consacre également un encart à la cacophonie des élus, chacun réclamant de nouvelles mesures de protection.

Faits-divers



La presse régionale revient sur le procès de l’installateur de portail suite à la mort d’un enfant de 3 ans. Après expertise, de nombreux manquements on été mis en lumière de la part du constructeur. Trois ans de prison, dont deux avec sursis, ont été requis contre l’artisan. Le délibéré est attendu le 4 septembre.

Le quotidien revient sur la prolongation de détention pour le prévenu dans l’affaire du bazardier tué à La Possession. Fait rare, l’accusé a demandé à rester en détention jusqu’au procès qui doit se dérouler dans quelques semaines aux assises.

La presse revient également sur le procès du faux séducteur brésilien prévu lundi. Un homme d’une soixantaine d’années se faisait passer un un sud-américain afin de séduire des femmes et les voler par la suite. L’homme comprend déjà 20 condamnations, dont certaines pour des faits très proches.

Société



La presse revient sur la signature du nouveau protocole entre la Région et le Groupement. Une partie du chantier digue va être relancé le temps d’annuler le marché et de réaliser un nouvel appel d’offre. Cet accord prévoit que la route sera approvisionnée en andain uniquement et met un terme aux projets de carrière. Didier Robert a également relancé le projet du Run Rail avec une date de livraison prévue pour 2025

Les élections législatives partielles pour la 2e circonscription dévoile son casting avec de nombreux nouveaux visages. Le JIR, présente Audrey Fontaine et Karine Lebon. La première faisait partie de l’équipe de Joseph Sinimalé lors de son mandat et s’occupait de la délégation des affaires. De son côté, Karine Lebon, candidate PLR, fait figure de favorite. Comédienne et responsable de l’Union des Femmes Réunionnaises (UFR), la conseillère municipale entame sa carrière politique sur les chapeaux de roues. De son côté, le Quotidien dresse le portrait de Patrick Serveaux, président de l’UMIH. Celui-ci se présente sans étiquette et comme le candidat de l’économie.

La CASUD acte son divorce. Après le conseil communautaire de ce vendredi, Saint-Joseph et Saint-Philippe ont officialisés leur départ de la communauté d’agglomération du sud en 2021. Pour l’instant, rien n’est acté concernant la future destination des deux communes. Une étude est en cours pour définir si elles iront à la CIVIS ou à la CIREST.