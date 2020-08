Revue de presse Revue de Presse - Samedi 1er août

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 1 Août 2020 à 07:01

Ce samedi, c’est évidemment l’accord trouvé pour la NRL qui s’invite en Une de l’actualité. « La Région arrache un accord » selon le JIR. Après plus de 20h de négociations, la Région, l’État et le Groupement ont accordé leurs violons pour une reprise le 15 septembre. Une rallonge de 43 millions sera versée par la collectivité pour la suite, l’État apportera également une aide pour compléter le dispositif.

Bref, c’est « l’issue après l’impasse » comme le titre le Quotidien. Le journal qui rappelle que les transporteurs ont applaudi Didier Robert à sa sortie de la préfecture. Le journal consacre également un encart à la situation des salariés du chantier qui sont en difficultés suite à ces arrêts.

Faits-divers



Le Quotidien revient sur la condamnation d’un jeune boxeur de Salazie. Déjà condamné en 2019 pour des faits de violences, Brian P. a de nouveau fait parler ses poings contre un rival. Pour une raison restée obscure, lui ainsi que son père et son frère se sont déchaînés sur la victime, allant même jusqu’à son domicile pour poursuivre le lynchage. Finalement le boxeur est condamné à 8 mois de prison ferme, plus une révocation de 6 mois de sursis. Son père et son frère écopent de 5 et 4 mois de prison avec sursis.

Le JIR revient sur l’affaire de l’ex-patron du groupe d’intervention régional (GIR) qui sera finalement jugée en février pour importation de stupéfiants. Selon un trafiquant interpellé en 2011, le trafic de drogue se faisait en liaison avec certains gendarmes. Le procès débutera en février.

Société



Le bataille judiciaire au Grand Pourpier à Saint-Paul se poursuit comme le relève le Quotidien. Les riverains de la station de compostage de boues d’épuration, installée illégalement en zone agricole en 2011, ont saisi la cour d’appel de Paris qui leur a donné raison. Mais en raison des graves conséquences de la fermeture de ce site, le préfet souhaite la maintenir ouverte. La société a 4 mois pour se régulariser administrativement.

Les planteurs sont toujours en colère, rappellent les journaux locaux. La tension tourne autour du nouveau protocole qui ne passe toujours pas pour les agriculteurs, toujours divisés sur le sujet. Si aucune menace de blocages n’a lieu, les planteurs entendent maintenir la pression.

Le JIR consacre une double page aux 10 ans de l’inscription des « Pitons, cirques et remparts » de La Réunion à l’UNESCO. Un anniversaire très sobre en raison de la crise sanitaire, mais qui rappelle la valeur du patrimoine naturel de l’île.





